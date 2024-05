Timão mira se distanciar do Z-4 contra Fortaleza em Itaquera

Após vencer o América-RN na Copa do Brasil, o Corinthians volta as atenções ao Brasileiro diante do Fortaleza, a partir das 21h de hoje, na Neo Química Arena, em Itaquera.

Com a vitória por 3 a 0 sobre o Fluminense na última rodada do Nacional, o Timão deu fim à sequência de três jogos sem vitórias, e agora quer buscar a estabilidade no torneio e se distanciar da zona de rebaixamento. Para isso, deve vencer o Leão do Ceará, que também ganhou apenas um jogo no torneio.

Negociado com o PSG, da França, Gabriel Moscardo está recuperado de uma lesão que tratava desde janeiro, e treina juntamente com o restante do elenco corintiano. A decisão de utilizar o meio-campista, que tem a saída confirmada para junho, ou não, é do comandante António Oliveira

O compromisso desta noite marca a estreia do Alvinegro com os novos uniformes de jogo, lançados na última semana.