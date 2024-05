Coritiba demite técnico Guto Ferreira após derrota para o Sport no Couto Pereira

O Coritiba anunciou a demissão do técnico Guto Ferreira após a derrota para o Sport por 1 a 0, nesta sexta-feira, no Couto Pereira, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O início ruim do time no torneio foi crucial na decisão pela saída do treinador, que já vinha pressionado desde a queda do time na semifinal do Campeonato Paranaense frente ao Maringá e da eliminação na Copa do Brasil diante do Águia de Marabá-AL.

"Os motivos não são pelo jogo contra o Sport, mas sim uma avaliação permanente e constante, se existia uma evolução, ou não, para que tivéssemos o desempenho com segurança maior para a conquista do acesso", disse William Thomas, diretor executivo de futebol do Coritiba.

Com a decisão, Guto Ferreira encerra a sua segunda passagem pelo Coritiba com 19 jogos. Foram nove vitórias, cinco empates e cinco derrotas, um aproveitamento de 56%. Também deixaram o clube os auxiliares Bruno Lopes e André Luis e o preparador físico Valdir Júnior.

"Venho agradecer o trabalho e comprometimento do Guto Ferreira e de toda sua comissão, que também deixa o clube. Não faltou esforço e busca por evoluir. Os próximos passos e as próximas decisões serão publicadas em nas redes sociais. Já de imediato temos a participação do professor James Freitas que vai assumir como interino", finalizou Thomas.

O Coritiba, agora, volta ao mercado em busca de um novo treinador. Um dos nomes cogitados nos bastidores é do técnico e ídolo Alex, que não assume um clube desde sua saída do Avaí em 2023.

Curiosamente, o próximo compromisso do Coritiba é justamente contra Avaí, marcado para sábado, dia 11, às 11h, na Ressacada, em Florianópolis, pela quarta rodada da Série B. O time paranaense soma quatro pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota até aqui.