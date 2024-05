São Bernardo cogita CPI no Hospital da Mulher

Vereadores que integram grupos políticos contrários ao do prefeito Orlando Morando (PSDB) em São Bernardo começam a enxergar indícios de que o chefe do Executivo ainda tenta reverter a derrota histórica sofrida na sessão de terça-feira, que convocou o secretário Geraldo Reple Sobrinho (Saúde) para explicar as denúncias de negligências e erros médicos no Hospital da Mulher. O tucano estuda maneira legal de impedir que o auxiliar seja sabatinado no plenário. Sabendo disso, os legisladores preparam contraofensiva, que pode resultar na instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar os episódios. Como, há algumas semanas, foram arquivados três dos quatro pedidos de CPIs que travavam a apresentação de novo requerimento investigativo, o caminho está livre.

BASTIDORES

Clima escaldante

Dois dias depois que a primeira denúncia de negligência médica no Hospital da Mulher de São Bernardo veio a público, revelada em 14 de abril pelo Diário, Geraldo Reple Sobrinho (foto) abria, todo sorrisos, na qualidade de presidente do Cosems/SP (Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo), o 37º Congresso da associação, em Santos. O tema debatido com 645 cidades paulistas era os impactos das mudanças climáticas no Sistema Único de Saúde. “Sob pressão, teremos que reinventar o SUS”, admoestou Reple.

Tigre

O São Bernardo FC é um dos 11 novos times que poderão ser escolhidos pelo apostador na hora de fazer sua fezinha na Timemania, uma das loterias da Caixa. A presença da equipe do Grande ABC, garantida até abril de 2026, consta na portaria número 18 do Ministério do Esporte, datada de 16 de fevereiro de 2024. Os novos volantes já estão disponíveis nas lotéricas de todo o Brasil e vale a partir do concurso 2.088, com sorteio previsto para hoje à noite.

Tuiuiú

Enquanto há prefeitos no Grande ABC que minimizam a importância estratégica do Consórcio Intermunicipal, comitiva de Coxim, localizado ao Norte de Mato Grosso do Sul, visitou as instalações da instituição, em Santo André, para conhecer o formato de autarquia com o objetivo de colher informações e subsídios técnicos para, possivelmente, formatar iniciativa idêntica na região do Pantanal.

Contra a esquerda

Porta-voz do MBL (Movimento Brasil Livre) em São Caetano, o pastor Pedro Umbelino, da Igreja Batista Vida Total, anunciou ontem sua pré-candidatura à Câmara nas eleições de outubro e a adesão ao grupo que pretende lançar o ex-vereador Fabio Palacio (Podemos) ao Palácio da Cerâmica. Entre os trabalhos que o religioso pretende realizar no Legislativo, caso eleito, está o “combate a pautas ideológicas da esquerda”.

Dolce far niente

Prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB) revelou ontem, em animada roda de conversa, que seu primeiro compromisso após deixar a cadeira, em 31 de dezembro, será viajar 10 dias com a filha, Maria Carolina. “Prefeito de cidade grande não viaja em período de chuva. Faz muito tempo que, nas férias escolares da Maria, eu não conseguia viajar com ela.” Ao que Gilvan Junior, secretário de Saúde e pré-candidato governista ao Paço, emendou: “Mas meus telefonemas você vai atender, né?”

Novo

O Novo constituiu executiva em Ribeirão Pires de olho na eleição que se avizinha. O partido é presidido por Paulo Cerqueira, com Fleury Estanguera na vice. Ronaldo Libarino responde pelas finanças e Gabriele Vergilio, pela administração.