AD Santo André visita Blumenau pela Liga de Basquete Feminino

Com duas vitórias seguidas, a AD Santo André vai hoje até o Sul do País para enfrentar o Blumenau pela LBF às 18h. Atualmente, a equipe andreense ocupa a quarta posição e precisa vencer para se manter na briga pelo topo. No primeiro turno, as equipes jogaram em Santo André, e o elenco da casa foi batido pelas visitantes por 70 a 65.