Palavra do Leitor - 3 de maio de 2024

Mauá

‘UP confirma Amanda Bispo e Pedro Ferreira como pré-candidatos em Mauá’ (Política, dia 2). UP não é o partido que nunca elegeu ninguém desde 2019? Não foi o partido que depredou a Alesp? Membros desse movimento agrediram e quase mataram dois rapazes na Paulista por divergência política! Vou fazer questão de mostrar quem são vocês! Aqui em Mauá vocês não se criam!

Rafael Lustoza

do Instagram

Hospital São Bernardo

Gostaria de relatar a barbaridade que está ocorrendo no Hospital São Bernardo com meu pai, Lazaro Gonçalves de Freitas, convênio da Prefeitura, Smart Int Imasf: ele começou a ter falta de ar na semana passada, no domingo se agravou, eu o trouxe no hospital domingo à tarde, perto das 16h, médico de plantão pediu para fazer raio X, acusou pequena mancha no pulmão, pediu para coletar sangue e fazer tomografia do tórax; após análise dos exames o médico concluiu que ele estava com pneumonia, com alteração sanguínea e falta de ar, pediu para entrar com o pedido de internação, para tomar antibióticos e até pela idade dele estabilizar a oxigenação. A priori o setor de internação não queria liberá-lo para internação, eu insisti, pois ele sempre foi internado, no passado, neste hospital e o plano do convênio garante internação neste hospital, pelo menos foi esta informação que sempre tivemos. Pois bem, foi aprovada a internação. Depois de quase quatro horas, ele subiu para o quarto. Perto das 2h, a enfermeira disse que ele iria começar a tomar o antibiótico a partir das 4h, uma dose a cada 24 horas. Na segunda-feira, durante o dia, ele oscilava a respiração e falta de ar. Ele queria sair do hospital, pois fazia aniversário na quarta-feira. Nós brincamos com ele e com a médica que seria bom se saísse, desde que estivesse com saúde. Na terça-feira à tarde, menos de 48 horas, de internação, tomado somente duas doses de antibiótico, a médica Julia Gasparini Oliveira, CRM 223352, foi até o quarto e disse que ele estava de alta. Minha irmã, que estava acompanhando meu pai, não concordou dele ter alta sem ter refeito nenhum exame. Ela me ligou, pedi para reclamar na Ouvidoria. Não ajudaram, disseram que a decisão era do médico, minha irmã voltou a questionar a médica, ela mandou fazer exames de sangue e disse que não precisava de mais nada, que a médica era ela e ela sabia o que estava fazendo. Saíram os resultados, apresentou melhoras, e assim foi feito. Ela deu alta para um idoso de 84 anos, com falta de ar, sem realizar pelo menos um raio X e com menos de 48 horas de antibiótico venoso. Meu pai foi para casa na terça-feira, quarta continuou ruim, com falta de ar. Ontem à tarde minha irmã foi até a casa dele e mediu a saturação. Estava abaixo de 70. Correu para emergência do hospital, ele entrou no oxigênio. Às 19h o médico do setor de emergência nos chamou e disse que a situação dele era crítica, respiração comprometida, deveria ser entubado, estava com risco de morte devido a forte respiração. Neste momento, 3 de maio, às 11h, meu pai está em coma, entubado na UTI do hospital e toda a família e amigos revoltados com a médica e o hospital, que deram alta para ele na terça-feira. Qual o motivo desta maldita profissional tirar meu pai do hospital e qual o motivo de o hospital permitir? Isso vamos ver na Justiça. Não vai resolver a saúde do meu pai, mas talvez consigamos ajudar outras famílias para não ter o desprazer de encontrar esta médica maldita na vida dos pais delas.

Gilberto Freitas

São Bernardo

Gastos públicos

Se Lula estivesse mesmo preocupado com os acidentes e mortes no trânsito para instituir novamente o DPVAT, não teria incluido um “jabuti” que antecipa R$ 15,7 bilhões de crédito para o governo. O negócio deles é arrecadação e o povo que se dane!

Tania Tavares

Capital