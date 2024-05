Uefa anuncia a ampliação de número de inscritos para a Eurocopa de 23 para 26 jogadores

O torcedor europeu poderá ver mais craques de suas respectivas seleções em ação na próxima edição da Eurocopa, agendada entre 14 de junho e 14 de julho na Alemanha. A Uefa anunciou nesta sexta-feira a ampliação do número de inscritos de 23 jogadores para 26. Há algum tempo que treinadores vinham cobrando mais vagas e a entidade acatou.

"O Comité Executivo da Uefa decidiu hoje aumentar o tamanho máximo do elenco das equipes participantes na próxima Eurocopa da quota original de 23 para 26 jogadores", informou a entidade que organiza a competição em seu site oficial e nas redes sociais.

A Uefa fez questão de frisar que os treinadores das seleções não são obrigados a inscreverem o número máximo de jogadores. Mas todas as equipes serão obrigadas a entregar uma lista com ao menos 23 convocados com data limite de 7 de junho.

"O aumento não representa uma obrigação para as federações nacionais participantes. De acordo com os regulamentos da competição, as equipas devem fornecer à Uefa uma lista contendo um mínimo de 23 jogadores e um máximo de 26 até ao prazo final de 7 de Junho."

A Eurocopa 2024 contará com 24 seleções, divididas em seis grupos com quatro representantes cada. O primeiro jogo ocorre nem uma sexta-feira, 14 de junho, entre a anfitriã Alemanha e a Escócia. A fase de grupos vai até 26 de junho, com os dois melhores de cada chave avançando, além de quatro terceiros colocados.

As oitavas de final começam no dia 29 de junho, em quatro datas com dois jogos cada, com quartas de final a partir de 5 de julho, semifinais entre 9 e 10 e a grande decisão agendada para 14 de julho, no estádio Olímpico de Berlim.