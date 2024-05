Obituário - 6 de maio de 2024

SANTO ANDRÉ

Heraides Mantellato de Freitas, 99. Natural de Piracicaba (SP). Residia no Jardim Milena, em Santo André. Dia 1º de maio. Memorial Jardim Santo André.

Izaltina Cardoso da Silva, 95. Natural de Extrema (MG). Residia na Vila Helena, em Santo André. Pensionista. Dia 1º de maio. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Nero Eurico de Jesus, 92. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 1º de maio. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Ferreira Lima, 89. Natural de Senador Pompeu (CE). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 1º de maio. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mercedes Justo Silvestrini, 86. Natural de Cambará (PR). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 1º de maio. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jandira Ramos Pereira, 84. Natural de Albertina (MG). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 1º de maio. Memorial Planalto.

Iraci Malaquias Correia, 81. Natural de Barretos (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 1º de maio. Pensionista. Memorial Jardim Santo André.

Maria da Conceição Celante, 81. Natural de Belo Jardim (PE). Residia no bairro Artur Alvim, em São Paulo. Dia 1º de maio. Memorial Phoenix.

Maria da Costa Pina, 79. Natural de Santo André. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Secretária aposentada. Dia 1º de maio. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Arilton Sebrian Moreno, 78. Natural de Palmital (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 1º de maio. Memorial Jardim Santo André.

Claudio de Almeida, 77. Natural de Paraisópolis (MG). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 1º de maio. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Carlos Eduardo Guedes Terror, 69. Natural de Santos Dumont (MG). Residia no Centro de Santo André. Dia 1º de maio. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ari Vaz, 68. Natural de Silveirânia (MG). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 1º de maio. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro Manoel da Silva, 60. Natural de Tabira (PE). Residia no Parque Miami, em Santo André. Pedreiro. Dia 1º de maio. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Regina Rodrigues dos Santos, 60. Natural de Castelo do Piauí (PI). Residia no Jardim São Fernando, em Ferraz de Vasconcelos (SP). Dia 1º de maio, em Santo André. Cemitério Municipal de Ferraz de Vasconcelos.

Claudemir César de Carvalho, 48. Natural de Paraisópolis (MG). Residia no Jardim Oriental, em Santo André. Pedreiro. Dia 1º de maio. Memorial Jardim Santo André.

Victórya da Silva Muniz, nove anos. Natural de Santo André. Residia na Cidade Tiradentes, em São Paulo, Capital. Menor. Dia 1º de maio, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, na Capital.

SÃO BERNARDO

Giovanni Cugliari 79. Natural da Itália. Residia no bairro São João Clímaco, em São Paulo. Dia 1º de maio. Cemitério da Paulicéia.

Alaíde Siqueira Mellado, 76. Natural de São Bernardo. Residia em São Pedro (SP). Dia 1º de maio. Cemitério da Paulicéia.

Renata Mueller Costa, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 1º de maio. Cemitério da Paulicéia.

João da Cruz de Castro, 66. Natural de Dom Expedito Lopes (Piauí). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Técnico de produtos. Dia 1º de maio, em Santo André. Crematório Eternos, em Santa Bárbara D’Oeste (SP).

DIADEMA

Severino Benedito da Silva, 83. Natural de Canhotinho (PE). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 1º de maio. Vale da Paz.

Maria de Lourdes Felix, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 1º de maio. Cemitério Municipal de Diadema.

José Ferreira da Silva, 78. Natural de Cajazeiras (PB). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 1º de maio Cemitério Municipal de Diadema.

Alex Arantes, 44. Natural de Diadema. Residia no Centro de Diadema. Dia 1º de maio. Cemitério Municipal de Diadema.

Erika Basílio, 37. Natural de São Paulo. Residia no Centro de Diadema. Dia 1º de maio. Cemitério Municipal de Diadema.

Fernando de Jesus Silva, 33. Natural de Salvador (BA). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 1º de maio. Cemitério Municipal de Diadema.