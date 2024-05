Saúde, educação...

Uma peça que despenca de um guindaste a abre um buraco no telhado de escola infantil. Um pronto-socorro em que três dos quatro pediatras não apareceram para trabalhar e a quarta integrante da equipe alega doença e vai para casa ao invés de trabalhar. Tudo isso na mesma cidade – Diadema – e tendo crianças como os principais prejudicados.

No caso mais recente, que estampa as páginas de hoje deste Diário, um cilindro de concreto abriu um rombo no teto da Escola Municipal de Educação Básica Dr. José Martoins da Silva, no bairro Eldorado. A providência imediata tomada pela gestão José de Filippi Júnior (PT) foi tapar o buraco com lona preta, como se quisesse esconder o problema.

A segunda foi a publicação de uma nota em seu site oficial informando que ninguém se feriu, pois o referido objeto não caiu sobre uma sala de aula. Ainda bem! Na verdade, caiu em depósito de material esportivo onde, segundo funcionários, crianças podem entrar.

No episódio anterior, envolvendo o pronto-socorro infantil do Quarteirão da Saúde, o caos se instalou sobre o equipamento que deveria ser modelo da administração municipal. Sem resposta e com crianças doentes, os pais perderam a calma e, quando estavam perto de chegar às vias de fato, foram avisados de que não havia médicos na unidade e que uma van os levaria de forma improvisada para uma UBS.

Neste caso, outra nota foi divulgada pela administração diademense relatando a falta de médicos pediatras no mercado e ignorando que a Prefeitura possui um contrato milionário com a empresa que deveria ser a prestadora do serviço, pelo qual ela se obriga a ter pelo menos quatro médicos por plantão. E, pasmem, nenhuma menção à cobrança de multa ou outro tipo de punição.

A sequência de fatos mostra que a Prefeitura de Diadema se esmera em atuar da mesma maneira em todos os setores da administração pública. Um dia falha na saúde, outro dia na educação... E por aí vai.