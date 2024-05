Astro de O Hobbit volta a comer carne após 38 anos

Voltou atrás? Após 38 anos sem consumir nenhum tipo de carne, Martin Freeman revelou no podcast Dish sobre a decisão de voltar atrás sobre a decisão de consumir a proteína animal.

- Estou tentando comer menos comida processada, dispara durante a conversa.

Mas não parou por aí! Enquanto contava sobre a mudança de alimentação, o artista saboreava um macarrão à bolonhesa, realmente provando que come e aprecia carne.

- Eu deixei de ser vegetariano. Me tornei vegetariano em janeiro de 1986, contou durante o bate-papo. - Nunca me senti confortável com a ideia de comer animais. Então não comia uma bolonhesa desde então - e a minha mãe era uma ótima cozinheira. Então essa é a minha primeira bolonhesa de verdade em 38 anos...

Martin também contou que sempre consumiu produtos vegetarianos e optava por pratos sem a proteína animal, porém, agora ele decidiu que é o momento que ele deve aproveitar a vida consumir apenas o que realmente gosta:

- Sempre comi coisas vegetarianas, sempre muito boas. Mas sempre tive substitutos vegetarianos para as opções com carne. Acho que nos últimos meses... Não é que voltei a só comer carne, mas estou apenas comendo o que gosto.

Freeman é o astro em O Hobbit e também atuou em filmes da Marvel, como Pantera Negra: Wakanda para Sempre e Capitão América: Guerra Civil.