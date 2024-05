Guarani acerta com técnico Júnior Rocha para sequência da Série B

O Guarani confirmou o acerto com o técnico Júnior Rocha para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. O profissional de 43 anos estava na Inter de Limeira e aceitou a proposta do clube de Campinas, assumindo os treinamentos já nesta quinta-feira.

O novo comandante chega para substituir Claudinei Oliveira, que comandou o Guarani em apenas sete jogos. A decisão foi tomada após duas derrotas seguidas no início da Série B.

Júnior Rocha fez grande campanha pela Inter de Limeira durante o Paulistão, chegando às quartas de final. Também iniciou a Série D com vitória por 1 a 0 sobre o Pouso Alegre-MG. Ele estava no clube alvinegro desde 2023, somando 30 jogos, 12 vitórias, sete empates e 11 derrotas.

Júnior Rocha foi meia-atacante e jogou principalmente no Rio Grande do Sul. Iniciou a carreira como treinador nas categorias de base do Luverdense quando o clube fazia sucesso nas Séries B e C do Campeonato Brasileiro.

Esteve também no Novorizontino, teve nova passagem pelo Luverdense e dirigiu equipes do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, como Barra-SC, Ypiranga-RS e Figueirense-SC. Santa Cruz-PE, CRB-AL e Votuporanguense-SP completam a lista.

Ainda sem pontuar na Série B, o Guarani se prepara para a terceira rodada, em que terá um duelo complicado com o Santos. A partida está marcada para segunda-feira, às 21h, na Vila Belmiro.