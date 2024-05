Lentidão persiste na Anchieta e Imigrantes

Segundo as últimas atualizações da Ecovias, nesta quinta-feira (02), os motoristas enfrentam lentidão ao retornarem à rotina pós-feriado do Dia do Trabalhador, com trânsito congestionado nas principais vias de acesso à capital.

Na via Anchieta, o tráfego está comprometido do km 13 ao km 10 e do km 21 ao km 17 desde às 7h. Já na rodovia dos Imigrantes, a lentidão ocorre do km 20 ao km 14 pelo alto fluxo de veículos.