AD Santo André encara Ponta Grossa, no Paraná

Após surpreender o atual campeão Sesi Araraquara, a AD Santo André volta a quadra hoje pela 13ª rodada da LNF (Liga Nacional de Basquete) para enfrentar o Ponta Grossa, no Paraná, às 19h30. As andreenses estão na quinta colocação do torneio, mas possuem um jogo a menos que a Unimed Campinas, quarta colocada. Issosignifica que um triunfo nesta noite coloca o time na região entre os quatro primeiros novamente.

A AD Santo André terminou o primeiro turno da competição na quarta posição, o que rendeu ao time uma vaga na Copa LBF, que será disputada no fim de maio.

Para a partida de logo mais, o técnico Rafael de Souza, o Choco, aposta na força coletiva da equipe, que tem feito a diferença nesta LBF.

O duelo terá transmissão ao vivo no canal da LBF TVno YouTube.