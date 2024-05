Jacareí deveria servir de inspiração a S. Bernardo

Em maio de 2022, a direção da Caoa Cherry decidiu encerrar a produção de veículos em sua unidade de Jacareí, no Vale do Paraíba. Além dos discursos contrários à medida, as autoridades do município, bem como representantes de outras organizações ligadas à indústria e aos trabalhadores, iniciaram atuação em conjunto para que a planta fosse reocupada por nova montadora. No início desta semana, jornalistas brasileiros em viagem à China divulgaram a informação de que a Omoda Jaecoo, empresa formada por duas marcas de automóveis daquele país, está a “poucos detalhes” de assumir o endereço. Desfecho muito diferente do que se viu no caso do fechamento da Ford e da Toyota em São Bernardo, onde nada ocorreu além de estéril esperneio inicial do prefeito Orlando Morando (PSDB).

BASTIDORES

Negociações

Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB-foto) se deslocou em pleno feriado de 1º de Maio para Santo André, onde participou da solenidade de entrega do reestruturado Viaduto Presidente Castelo Branco. Falou bastante com o colega andreense Paulo Serra, presidente do tucato no Estado, tentando convencê-lo de fazer a sigla abrir mão da disputa na Capital em nome de composição. “Não tem nenhuma lógica o PSDB lançar um candidato contra uma administração onde ele tem predominância”, disse o emedebista a jornalistas.

Minha terra tem palmeiras...

Dá-se de tudo no Grande ABC. Até jornalista que julga ter capital intelectual para se portar como crítico da categoria e ignora o sentido de uma das expressões mais comuns para se definir algo que deveria ser guardado a sete chaves, mas é de conhecimento geral: segredo de polichinelo. É para gente assim que existe aquela famosa admoestação: “É melhor calar-se e deixar que as pessoas pensem que você é um idiota do que falar e acabar com a dúvida”.

Violência

Pré-candidato a vice-prefeito de São Bernardo, o vereador Paulo Chuchu (PL) revelou ontem, durante encontro político, que sua filha foi vítima de tentativa de sequestro enquanto saía da escola, no Nova Petrópolis, há 15 dias. Frustrada, a ação foi protagonizada por um indivíduo que conduzia uma motocicleta sem placa. Sem câmeras de monitoramento nas imediações, as investigações foram prejudicadas.

Pesquisa – 1

Eduardo Paes (PSD) seria reeleito no primeiro turno para a prefeitura da Capital fluminense se o pleito de outubro fosse hoje. Consulta à opinião pública realizada pelo instituto Paraná Pesquisas mostra que o atual chefe do Executivo tem 46,1% das intenções de voto. O segundo colocado, Delegado Ramagem (PL), aparece com 13,6%, enquanto o terceiro, Tarcísio Motta (Psol), figura com 7,4%. A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais.

Pesquisa – 2

Também estão no levantamento Cyro Garcia (PSTU), com 4,5%; Otoni de Paula (MDB), 3%; Dani Balbi (PCdoB), 2,8%, Rodrigo Amorim (União Brasil), 2,1%; Marcelo Queiroz (Progressistas), 1,9%; e Pedro Duarte (Novo), 1,6%. Eleitores que disseram que não votarão em ninguém, votarão em branco ou anularão somaram 10%. Outros 7% não souberam ou não quiseram responder. Foram ouvidas 800 pessoas entre os dias 24 e 29 de abril. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o código RJ-06897/2024.

Altas aventuras

A UP (União Popular pelo Socialismo) lançou ontem, em Diadema (!), sua chapa de pré-candidatos ao Paço de Mauá. Será encabeçada por Amanda Bispo, com Pedro Ferreira a vice.