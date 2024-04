Ana Maria Braga abre o coração sobre abandonar vícios após problemas de saúde: - Comecei a sentir

Ana Maria Braga resolveu abrir seu coração e dar detalhes sobre a luta para abandonar o vídeo em cigarro e café. No programa Conversa com Bial, da TV Globo, a apresentadora confessou que não parou de fumar nem mesmo quando foi diagnosticada com câncer de pulmão. Ela disse que só percebeu da gravidade da dependência após um problema na circulação sanguínea.

A apresentadora também falou sobre o diagnóstico de câncer no cérebro e Pedro Bial a questionou como ela encara essas doenças de forma tão serena:

- Era um tumor no cérebro. Eu já tinha passado lá atrás pelo câncer que ocasionou esse pequeno tumor no cérebro. Na época, eu não tinha noção real do que significava. Acho que tinha 30% [de chance]. Eu aprendi que a gente precisa acreditar no tratamento, falou.

Ana frisou que a paciência e calma para lidar com notícias como essas são essenciais:

- Tinha que ter uma calma, se eu não tiver calma dentro de mim... Não adianta me desesperar. Posso morrer até hoje, como todos nós, explicou.

Para quem não se recorda, Ana Maria enfrentou ainda um câncer de pele em 1991, um tumor no reto e na virilha em 2001, um tumor no pulmão em 2015 e, em 2020, mais um câncer no pulmão. Ela também já superou um nódulo na mama.

Sobre o vício de fumar, a apresentadora do Mais Você confessou que gosta de fumar e que só parou porque começou a ter problemas:

- É tão bom fumar, é verdade. Eu não criei vergonha na cara. Eu, na verdade, comecei a ter problemas. Tive câncer de pulmão e não parei de fumar lá atrás. Já tinha tido outros cânceres. De repente, eu comecei a sentir... Eu gosto muito de andar, e começou a me doer a perna, uma dor lancinante. Parecia que faltava oxigênio, circulação, confessou.