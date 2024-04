Indicado ao Oscar, 'Segredos de um escândalo' chega ao streaming; veja onde assistir

O filme Segredos de Um Escândalo, do diretor americano Todd Haynes, foi indicado ao Oscar de melhor roteiro original, com história inspirada em um caso de pedofilia que causou escândalo nos Estados Unidos. Estrelado por Natalie Portman e Julianne Moore (as duas atrizes foram indicadas ao Globo de Ouro pela produção), o filme chegou ao catálogo do Amazon Prime Video na terça-feira, 30.

A trama acompanha a atriz Elizabeth (Portman), que passa a conviver com Gracie (Moore), uma dona de casa do subúrbio americano que vai inspirar sua próxima personagem, para estudá-la. A mulher tem uma estranha relação com o marido, Joe (Charles Melton), 23 anos mais novo do que ela.

Elizabeth passa a seguir todos os trejeitos de Gracie, e acaba ultrapassando os limites do aceitável. Através dessa peculiar dinâmica entre as personagens, o longa de Haynes é daqueles que ri da sociedade e de suas mentiras.