Entrave na construção civil

É preciso prestar atenção à entrevista concedida ao Diário por José Júlio Diaz Cabricano, presidente da Acigabc (Associação dos Construtores, Imobiliárias e Administradoras do Grande ABC). O executivo lança luz sobre dois problemas prementes que afligem o setor da construção civil na região: a escassez de mão de obra nos canteiros e as exigências normativas das garagens de carros elétricos em condomínios. A falta de trabalhadores qualificados nos canteiros de obras tem sido obstáculo ao avanço dos empreendimentos na área, assim como os altos custos de adequação dos edifícios às normas exigidas para garantir a segurança estrutural dos imóveis em caso de incêndio de veículos movidos a eletricidade.

Preocupado com o impacto que tais entraves podem causar ao segmento, Cabricano defende a abertura imediata de debate entre todas as instâncias competentes para a busca de soluções. O presidente da Acigabc argumenta que, se nada for feito, a carência de mão de obra especializada passará a atrasar projetos e a elevar custos, além de comprometer a qualidade das construções. Lideranças regionais têm a obrigação de promover medidas que incentivem a formação e capacitação de profissionais para suprir a demanda crescente. Por outro lado, as normas do Corpo de Bombeiros para as garagens de carros elétricos emergem como outro desafio hercúleo para o setor imobiliário.

Os custos elevados para adequar os edifícios a tais exigências têm o potencial de inviabilizar a implementação dessas infraestruturas essenciais para a transição rumo à mobilidade elétrica. Mais uma vez os líderes são convocados a dialogar com as autoridades competentes a fim de encontrar soluções viáveis que conciliem a segurança com a viabilidade econômica dos empreendimentos. Em vista dessas questões cruciais, é imperativo que o Grande ABC atente para as preocupações expressas pelo presidente da Acigabc. O futuro do mercado da construção civil nas sete cidades depende de ações para superar esses desafios e promover ambiente propício ao desenvolvimento sustentável e próspero.