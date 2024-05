Reple critica Morando e faz elogio a opositor em oitiva no Legislativo

O secretário de Saúde de São Bernardo, Geraldo Reple Sobrinho, criticou ontem, na Câmara, durante depoimento convocado pelos vereadores, a falta de espaço físico para ampliar a rede e, assim, agilizar o atendimento aos pacientes da cidade e concordou quando, das galerias, um dos presentes associou-a à política de venda de imóveis públicos conduzida pelo prefeito Orlando Morando (PSDB): “É isso”.

Sem citar o nome do chefe do Executivo, Reple fez críticas à gestão ao ser questionado se faltam profissionais na rede municipal. “Temos mais de 2.100 médicos, mas temos filas de espera e um problema: falta espaço físico”, reclamou.Nesta resposta, alguém, na galeria, gritou: “É só não vender os terrenos e imóveis da Prefeitura”, ao que Reple aquiesceu: “É isso, exatamente”.

Convocado para falar da crise no Hospital da Mulher, onde seis mortes são investigadas por suspeita de negligência e erros médicos, Reple permaneceu na Câmara por quase uma hora. Durante suas explicações, o secretário chegou a elogiar o vereador oposicionista Paulo Chuchu (PL).

“Dai a César o que é de César. Há dois anos o Paulo me levou à Brasília, para, junto do Ministério da Saúde, receber recursos para custeio e abertura de novos leitos em São Bernardo. Deixo aqui meu agradecimento público”, declarou Reple. Na época, o Brasil era governado por Jair Bolsonaro, correligionário e um dos maiores entusiastas do trabalho do vereador são-bernardense.

O elogio surgiu após Chuchu, pré-candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo deputado federal Alex Manente (Cidadania), dizer que o secretário foi “abandonado” por Morando. O vereador, inclusive, disse respeitar a história de Reple e que, numa batalha, não largaria a mão de ninguém, como o chefe do Executivo fez.

Reple garantiu que não pediu demissão do cargo quando os casos do Hospital da Mulher foram publicados pelo Diário. O secretário também negou ter solicitado férias de 15 dias para postergar a oitiva. “Estavam programadas há muito tempo.”

Obrigado a comparecer à Câmara sob pena de ser levado coercitivamente e ser processado por improbidade administrativa ou prevaricação, Reple, após os atos formais proclamados pelo presidente do Legislativo, iniciou a apresentação com uma gafe: “Quero cumprimentar o nobre deputado Danilo Lima, que preside esta Casa”.

Visivelmente incomodado com gritos de protestos de vítimas e parentes de vítimas que acompanhavam a sessão das galerias, Reple utilizou 15 minutos, dos 20 possíveis, para tentar mostrar seus feitos e o quanto investiu financeiramente no setor para tentar mitigar críticas e culpabilidade pelos problemas denunciados.

Após os ritos iniciais, vereadores puderam fazer perguntas. Três minutos foram disponibilizados para cada um. Vinte e um parlamentares, do total dos 28 presentes, usaram a tribuna. O modelo adotado causou estranheza. “Engessado”, reclamou Julinho Fuzari (Cidadania). “Não teve réplica”, queixou-se o vereador Glauco Braido (MDB).

Sem explicações sobre quais protocolos serão adotados para reduzir negligências e erros médicos, Reple defendeu a conduta de médicos e enfermeiros. “Tenho uma equipe de profissionais responsáveis e competentes. Recomendaria para a minha família.”

O índice de partos naturais em São Bernardo, de acordo com o secretário de Saúde, é de 40% na rede pública, ante os 10% no “mundo civilizado, como no Japão”. Reple utilizou o exemplo ao responder pergunta sobre se a economicidade estaria sendo colocada à frente da segurança das gestantes na hora de escolher o procedimento cirúrgico mais adequado para cada caso.



DEFESA

O vereador da base governista, Hiroyuki Minami (PSDB), durante os três minutos de fala, saiu em defesa de Geraldo Reple Sobrinho. “Ao ouvir seu histórico profissional, seu currículo, tenho a certeza de que o senhor não cometeu nenhuma negligência”, elogiou o legislador.

O parlamentar, sem apresentar números, disse que o investimento na saúde são-bernardense supera o teto mínimo obrigatório. Pela legislação federal, cidades devem investir 15% do orçamento na área. e considerou a convocação de Reple “desnecessária”. Para o tucano, o ato também é considerado “palanque político” da oposição.

O secretário de Saúde negou que a Prefeitura tenha demitido 75 médicos para “economizar” com a contratação de profissionais do programa federal Mais Médicos. “Eles foram desligados por não seguirem as regras impostas.”

Reple explicou que o município, ao firmar parceria com Ministério da Saúde para adesão ao programa, fica livre da responsabilidade de pagar salários dos profissionais, atualmente na casa dos R$ 15 mil mensais. Os contracheques são quitados pela União.



CONTRADIÇÕES

O secretário de Saúde, que admitiu filas nas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento), negou a hipótese de abrir as portas do antigo PS (Pronto-Socorro) Central, atualmente HU (Hospital de Urgência), que só recebe demandas eletivas para desafogar as UPAs.

“Quando estava lotado e com problemas, vocês (vereadores) reclamavam todo dia”, justificou, sobre o fechamento da unidade para atendimentos de livre demanda.

Apesar de destacar a universalização do SUS (Sistema Único de Saúde), Reple também disse que a medida visa coibir a utilização da unidade por moradores de fora de São Bernardo. “Devemos preferenciar nossos moradores.”, declarou.

Ao fim da oitiva, ao analisarem as falas do secretário de Saúde, muitos dos vereadores, vítimas e parentes de vítimas do Hospital da Mulher acreditam que os problemas continuarão a ocorrer.



TUMULTO

Antes da oitiva de Geraldo Reple Sobrinho, houve tumulto e bate-boca entre vereadores. O presidente Danilo Lima discutiu com Pery Cartola (PSDB). Ao tomar lugar de destaque na tribuna, o tucano evocou “questão de ordem” para iniciar sua fala, mas foi impedido pelo presidente da Câmara, que manteve o microfone do colega desligado. “Isso não é uma sessão ordinária, a prerrogativa (sobre qual rito daria ao depoimento) é minha”, O clima no plenário, todavia, serenou em seguida e não houve mais entreveros.

Vítimas do Hospital da Mulher deixam Câmara sem as respostas que buscavam

Vítimas e parentes de vítimas de negligência e erros médicos no Hospital da Mulher de São Bernardo saíram indignadas do depoimento do secretário de Saúde Geraldo Reple, ontem, na Câmara de São Bernardo. Uma delas chegou a interromper a sessão para fazer um desabafo.

“Vocês mataram a minha neta e acabaram com a vida da minha família”, disse, aos gritos, Marília Beatriz Alves, mãe de Stella Luísa Alves, cujo bebê morreu após suposta troca de prontuário. Ela foi aplaudida pela plateia, que entoou o coro de “justiça”.

Por quase uma hora respondendo questões dos vereadores, Reple evitou apontar culpados ou reconhecer erros no equipamento hospitalar. O secretário abordou o caso de Raissa Falosi, que teve compressa esquecida dentro do corpo após o parto e foi o primeiro caso denunciado pelo Diário.

“Ela e o bebê estão bem. A mãe foi acolhida e ouvida”. O secretário fez questão de frisar que a vítima “realizou pré-natal em Santo André e, só fez o parto e colocação DIU (Dispositivo Intrauterino) na rede de São Bernardo”. A resposta vazia gerou protestos de Raissa, que acompanhava a sessão das galerias.

Autorizada ao dirigir uma pergunta ao secretário, por meio de anotação em uma folha, Raissa quis saber as razões do erro da qual foi vítima. Recebeu como resposta que comissão está concluindo os relatórios. “Em breve, trará todas as respostas”, limitou-se.

Revoltada com a fala de Reple e aos prantos, Raíssa se rebelou. “O secretário tentou me culpar. Só falou m... Não é adequado para estar no quadro, ele não deu nenhuma resposta”, criticou.

Para todos os casos relatados em reportagens pelo Diário no Hospital da Mulher, Reple afirmou aos vereadores e vítimas que “não se pode jogar pedras ou culpar alguém antes de concluídas as apurações. Quem errou, se for provado, será punido. Estamos apurando”. O secretário de Saúde evitou dar prazo para a conclusão dos trabalhos.

Ao fim do depoimento na Câmara, Marília Beatriz voltou a criticar Reple, acusando-o pelas mortes e pelo sofrimento causado aos pacientes do Hospital da Mulher. “O secretário veio e passou seu currículo, como se estivesse se promovendo ali, como médico. Nós estamos esperando uma resposta. Ele está se eximindo da responsabilidade dele. Ele é corresponsável, junto com o médico que atendeu”.

À reportagem do Diário, Marília Beatriz afirmou que outro questionamento foi feito ao secretário de Saúde, mas não lido pelo presidente da Câmara, Danilo Lima (Podemos), durante a oitiva. A dúvida seria sobre o motivo da troca do prontuário de sua filha Stella. “Se tivessem perguntado o nome dela e a idade, o erro teria parado ali.”

Ao ser questionado sobre o episódio envolvendo as parentes de Marília Beatriz, Reple se comprometeu a esclarecer o que ocorreu à mãe e avó das vítimas do Hospital da Mulher. “Assim que tudo for apurado eu darei estas respostas à senhora”, garantiu.

Diretor-técnico do equipamento está apenas afastado, não foi demitido

Diretor-técnico do Hospital da Mulher de São Bernardo, o médico Rodolfo Strufaldi não foi demitido após as denúncias de supostos erros e negligência que podem ter causado a morte de seis pessoas: duas gestantes e quatro bebês. Ele está afastado pelo comitê técnico que investiga os episódios.

“(Ele foi) afastado preventivamente para que a apuração ocorresse com isenção. Ele é um profissional capacitado e com vasta experiência”, disse o secretário de Saúde, Geraldo Reple Sobrinho, ao ser questionado ontem pelos vereadores sobre a situação do diretor-técnico do Hospital da Mulher.

O diretor, todavia, tem histórico profissional polêmico. Em 2019, então gestor da rede básica de saúde de São Bernardo, Strufaldi foi demitido ao vivo na TV Globo, pelo prefeito Orlando Morando (PSDB), por causa de filas de espera nos postos.