Segundo mandato de Morando é marcado por escândalos na saúde

Diante dos inúmeros casos de negligência, erro médico e violência obstétrica registrados no Hospital da Mulher nas últimas semanas, todos os olhares estão sob a gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB) e do secretário de Saúde Geraldo Reple Sobrinho. Em que pese a pressão sobre o chefe da pasta, vinda, principalmente, da Câmara, que deve convocá-lo em breve, o caos não começou agora. Sob comando de Reple desde 2017, a Pasta passa por escândalos desde o início do segundo mandato tucano na cidade

Em novembro de 2021, primeiro ano após a reeleição de Morando, funcionários que atuavam na saúde denunciaram que foram coagidos por Reple a não registrar os horários de trabalho aos fins de semana em que atuaram nas campanhas de vacinação contra a Covid-19 e também durante ação relacionada às atividades do Outubro Rosa, de combate ao câncer de mama, naquele ano. Com medo de represálias, os servidores acataram a ordem e não marcaram o ponto. Na Câmara, um grupo de vereadores fez pressão para que o secretário fosse convocado para prestar esclarecimentos sobre a denúncia, mas a base do chefe do Executivo barrou a convocação.

A crise se intensificou no ano passado. Em abril, o TCE (Tribunal de Contas do Estado) encontrou problemas estruturais em pelo menos três UBS (Unidade Básica de Saúde) do município: Caminho do Mar, no bairro Rudge Ramos; na UBS Rudge Ramos, no mesmo bairro; e na unidade básica Vila Dayse.

Ainda em abril, a UBS Parque São Bernardo, no bairro Baeta Neves, ficou fechada por duas semanas por conta de furtos na fiação e computadores da unidade. No mesmo mês, a Defesa Civil interditou a UBS União por risco de desabamento. Prevista para 30 dias, a reabertura do equipamento foi feita apenas quatro meses depois.

Em maio, o SindSaúde ABC, o sindicato da categoria na região, informou ao Diário que até 500 funcionários poderiam ser demitidos em São Bernardo. A situação foi parar na Justiça do Trabalho e, nas audiências, a Prefeitura, junto da FUABC (Fundação do ABC), assumiu as demissões. A Justiça ordenou a suspensão imediata dos desligamentos, assim como a readmissão dos demitidos, e obrigou o Paço a abrir PDV (Programa de Demissão Voluntária).

No mês seguinte, outra bomba estourou. A Prefeitura fechou três andares do HC (Hospital de Clínicas) para reformas porque apresentavam vazamentos, infiltrações e pisos com elevações em alguns pontos. O Diário apurou à época que 110 dos 257 leitos foram desativados, dos quais 20 de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) – são em torno de 40. Em julho, outro escândalo rondou o Hospital de Clínicas. Funcionários da unidade denunciaram a instalação de câmeras nos vestiários masculino e feminino. O SindSaúde entrou com ação na Justiça, que ordenou à Prefeitura a retirada imediata das câmeras.

O caos que se instalou fez com que a gestão Morando recorresse ao socorro do governo do Estado, comandado por Tarcísio de Freitas (Republicanos). Durante o ato de inauguração do Hospital da Mulher, em julho do ano passado, o governador anunciou aporte de R$ 150 milhões à Secretaria da Saúde. Na ocasião, até o chefe da Pasta declarou que Tarcísio estava “salvando a saúde de São Bernardo”, mesmo com o setor sob orçamento de R$ 1,2 bilhão em 2023.

Vereadora propôs convocação de Reple no ano passado