Parque Guaraciaba recebe mais uma edição do andreense Polifonia Urbana

No próximo sábado (27), o Parque Guaraciaba, em Santo André, será palco de mais uma edição do projeto Polifonia Urbana, com o objetivo de aguçar os ouvidos e a escuta para as várias vozes que vão se apresentar, além das intervenções artísticas que também vão acontecer no espaço.

O projeto vai contar com vários artistas locais em destaque, com apresentações musicais e oficinas. Shows com Mcs vão ocorrer com sons do funk, haverá ainda espaço de graffiti, oficina de stencil (técnica para aplicar um desenho em uma superfície) e pintura facial.

As apresentações musicais vão ficar por conta do Mc Kibom, Mc Sterlin, com o melhor do funk, DJ Léo Sheik, com baile do flashblack, Thay Santos, com MPB e Pop Rock, e Miqueias Duque, com intervenções artísticas.

O Polifonia Urbana surgiu de um conceito criado pelo filósofo russo Mikhail Baktin, no qual vozes independentes se combinam, em uma multiplicidade de diferentes vozes que convivem harmoniosamente. A ação cultural integra diferentes políticas públicas de várias áreas do conhecimento e linguagens artísticas com múltiplas manifestações e expressões.

PROGRAMAÇÃO

O projeto Polifonia Urbana faz parte das comemorações pelos 471 anos de Santo André. Todas as atrações do aniversário da cidade estão disponíveis no site www.santoandre471anos.com.br.