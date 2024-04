Grêmio supera o Estudiantes na Argentina com um a menos e renasce na Libertadores

O Grêmio está vivo na Copa Libertadores. Depois de ser batido em seus dois primeiros jogos, o time gaúcho mostrou superação nesta terça-feira para trazer importante triunfo por 1 a 0 diante do Estudiantes, em La Plata. O gol decisivo de Nathan Fernandes saiu quando a equipe já atuava com um a menos por causa da expulsão de Villasanti.

O resultado positivo não foi suficiente para tirar os brasileiros da lanterna, por causa do saldo de gols negativo de três gols. Mas, com três pontos, encostou no então líder Estudiantes, que tem os mesmos quatro do Huachipato, agora no topo, e que ainda enfrenta o The Strongest, com três, na rodada, em partida agendada para esta quarta-feira.

O resultado no estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, foi merecido. Mesmo com quase toda a barulhenta torcida contra, o time de Porto Alegre foi melhor ao longo dos 90 minutos, criou boas chances, como uma bola no travessão de Cristaldo, e pouco sofreu atrás com a marcação bem encaixada. O próximo duelo dos gaúchos será dia 8 de maio, em nova visita, agora contra o Huachipato, no Chile.

Necessitando de um triunfo após duas derrotas seguidas, para The Strongest, da Bolívia, e Huachipato, ambas por 2 a 0, o Grêmio entrou em campo com importantes desfalques. Renato Gaúcho não tinha Pavón e Diego Costa, machucados na frente, e Reinaldo na lateral-esquerda, posição na qual foi obrigado a improvisar Fábio.

Mesmo com time modificado, o treinador adiantou a marcação e os gaúchos iniciaram a partida com pressão alta e tentando surpreender com um gol rápido. A ideia era abrir o placar rápido para ter o contragolpe. A esperança estava na velocidade de Soteldo e na criatividade de Cristaldo para municiar Galdino e JP Galvão na frente.

Vivendo bom momento, o meia argentino teve a primeira boa oportunidade. O camisa 10 gremista recebeu de Soteldo e bateu nas mãos de Mansilla. A resposta veio com Correa em belo giro pelo alto. O jogo era bem disputado e quente, com algumas chegadas com intensidade alta.

Apostando nas roubadas de bola, o Grêmio poderia sair na frente em lance no qual JP Galvão ganhou e serviu Soteldo. O venezuelano saiu de frente para o gol, mas seu chute acabou desviado por Romero, que se atirou na bola e salvou o time argentino.

Capitão e líder em campo em La Plata, o zagueiro Pedro Geromel aumentou a lista de desfalques de Renato Gaúcho pouco depois dos 30 minutos ao deslocar o ombro e pedir substituição. O defensor ainda tentou seguir na partida, mas acabou sucumbindo às dores. Até então, estava impecável na marcação.

Até então tranquilo na partida, o goleiro Marchesín precisou trabalhar bem no começo da etapa final para evitar o pior aos gaúchos. Com a perna esquerda, cortou a batida forte de Correa. Do outro lado, Mansilla mandou para escanteio a finalização de Cristaldo. Em lance confuso, o meia carimbou o travessão em belo voleio. Mais ousado, o Grêmio era melhor e amadurecia seu gol.

Renato Gaúcho cobrava mais capricho na beirada do campo. Chamou Pepê para passar instruções e ainda ficou bastante irritado ao ver Pérez dar cotovelada no rosto de Cristaldo e receber apenas o cartão amarelo. Vendo o Estudiantes pouco produzir, Eduardo Dominguez resolveu reforçar seu sistema ofensivo com o habilidoso Piatti e o artilheiro Carrillo.

Quando Renato Gaúcho ensaiava substituições para dar mais fôlego e ofensividade ao Grêmio, viu a expulsão boba de Villasanti, que já tinha amarelo e deu uma pancada no meio-campo, causar dúvidas em seus planos. A obrigação de ganhar daria lugar à tentativa de somar ao menos um ponto? O treinador mostrou coragem e colocou os garotos na frente para tentar "achar" um gol.

E quis o destino que os escolhidos encaixassem um contragolpe fatal que faria o Grêmio renascer na Libertadores. Nathan Fernandes iniciou a jogada e achou Gustavo Nunes, livre na esquerda. O ponta avançou em velocidade e cruzou para o atacante mandar à redes vazias.

Os gaúchos precisavam se segurar por 15 minutos mais os acréscimos, mas levaram um susto aos 38. Carrillo desviou a batida rasteira e empatou. O VAR, porém, flagrou impedimento do centroavante. Renato Gaúcho trocou um atacante por um zagueiro e conseguiu segurar a gigante vitória. No fim, abraçou seus heróis da noite.

FICHA TÉCNICA

ESTUDIANTES 0 x 1 GRÊMIO

ESTUDIANTES - Mansilla; Mancuso, Lollo (Méndez), Romero e Benedetti; Ascacibar, Enzo Pérez e Sosa (Piatti); Palacios, Cetré e Correa (Carrillo). Técnico: Eduardo Dominguez.

GRÊMIO - Marchesín; João Pedro, Pedro Geromel (Rodrigo Ely), Kannemann e Fábio; Villasanti, Pepê e Cristaldo (Nathan Fernandes); Galdino (Dodi), Soteldo (Gustavo Nunes) e JP Galvão (Gustavo Martins). Técnico: Renato Gaúcho.

GOL - Nathan Fernandes, aos 30 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pérez e Palacios (Estudiantes), Fábio, JP Galvão, Marchesín, Cristaldo e Galdino (Grêmio).

CARTÃO VERMELHO - Villasanti (Grêmio).

ÁRBITRO - Gustavo Tejera (URU).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, na Argentina.