Rebel Wilson revela que já foi convidada por um membro da realeza britânica a uma festa com drogas e orgia

Parece que os membros da realeza estão longe de ser tão certinhos quanto as pessoas pensam! Rebel Wilson alegou no livro Rebel Rising que um integrante da família real britânica - que não foi nomeado - a teria convidado para uma festa com drogas e orgias em 2014.

Segundo informações da revista People, a protagonista de De Volta ao Baile viu algo que pensou ser doce ser passado livremente e o número de mulheres presentes no local - que se tratava de um rancho próximo a Los Angeles - era propositalmente maior que o de homens.

Recebi um convite de última hora para uma festa de um bilionário da tecnologia ? o cara que me convidou, que é o décimo quinto ou o vigésimo na linha de sucessão ao trono britânico, disse ao meu amigo: Precisamos de mais meninas.

Ela ainda descreveu que o espaço tinha uma temática medieval e foi vestida com uma roupa de donzela rechonchuda completa com chapéu de cone.

A festa foi uma loucura. Homens lutavam a cavalo em um campo, garotas vestidas de sereias estavam na piscina... A propriedade era enorme e, como era um passeio bastante movimentado, as pessoas tinham quartos para dormir ali durante a noite.

A atriz relembrou o momento em que viu ecstasy, também conhecida como MDMA, passando. Ela achou que se tratavam de doces, mas um amigo a explicou que eram drogas e as pessoas geralmente as ingeriam antes das orgias.

Eu observo a realeza britânica se debatendo enquanto subo continuamente meus seios? Há uma enorme queima de fogos de artifício privada e, de repente, são 2 da manhã e um cara sai com uma grande bandeja cheia do que parece ser uma tonelada de doces. [...] virei-me para o roteirista com quem estive conversando, confuso. Ele diz: Ah, é para a orgia... as orgias normalmente começam nessas coisas nessa época.

E Rebel continuou o relato:

Agora o comentário do Windsor sobre a necessidade de mais meninas começou a fazer muito mais sentido. Eles não estavam falando sobre uma proporção menino-menina como se fosse uma discoteca do oitavo ano. Eles estavam falando sobre uma ORGIA! Escusado será dizer que subo meu vestido de donzela e saio correndo de lá o mais rápido que posso.