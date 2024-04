A estratégia adotada pelo governo de São Bernardo, comandado por Orlando Morando (PSDB), em meio ao turbilhão de denúncias envolvendo o Hospital da Mulher, onde dois bebês e duas gestantes teriam sido vítimas fatais de falhas da equipe, além de uma série de outros casos de negligência envolvendo grávidas, deveria ser batizada de operação avestruz.

Na véspera da votação do requerimento para que o secretário de Saúde, Geraldo Reple Sobrinho, dê explicações ao Legislativo sobre as escabrosas falhas que têm sido mostradas por este Diário com exclusividade e replicadas por outros meios de comunicação, a Prefeitura generosamente lhe concede férias de 15 dias.

A estratégia de Morando lembra duas características da grande ave. A primeira é ocultar a cabeça no buraco, como forma de não ver a realidade à sua volta. A segunda, a capacidade de correr, desenvolvida justamente por não possuir o dom de voar. Enquanto as denúncias se avolumam – na edição de hoje tem mais um relato de compressa esquecida dentro do corpo de uma mulher –, o número um da Saúde se evade, se esconde, e deixa a questão no colo de seu adjunto.

As férias de Reple neste momento ultrapassam em muito a linha do absurdo! Era de se esperar que ele, enquanto responsável pela saúde dos moradores de São Bernardo, fosse para a linha de frente, assumisse a responsabilidade e adotasse medidas emergenciais para a solução dos problemas. Jamais que arrumasse as malas e desse de ombros à dor das pacientes e de seus familiares.

Quanto a Orlando Morando, ele teria de ser o primeiro a exigir empenho redobrado do profissional que escolheu para decidir os destinos de uma área tão sensível quanto a Saúde. Deveria confrontá-lo e, até mesmo, questionar a sua capacidade.

Ledo engano. O mais provável é que o inacreditável desfecho dessa história tenha sido elaborado por ambos, prefeito e secretário, que neste momento devem estar bastante orgulhosos do ardil que habilidosamente engendraram.