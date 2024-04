Mostra completa década de produção artística na Pinacoteca de S. Caetano

O artista visual são-caetanense Regis Ribeiro apresenta a mostra "Além do Olhar", a partir desta quarta-feira (24), das 19h às 21h, na Pinacoteca Municipal, da Fundação Pró-Memória de São Caetano. Com curadoria de Icaro Ferraz Vidal Jr., a exposição revisita a produção da última década do artista local e o título tem origem em uma das obras, que norteia toda a mostra - que é composta por cinco séries. O evento foi contemplado com a Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura do Governo Federal.

Gravuras, entre 2015 e 2023, e conceitos relacionados a pintura - já que o artista se apropria de materiais diversos (como lixa, fragmentos de lona e papelão), entre 2009 a 2023, serão apresentados na mostra que revela o modus operandi único em que os materiais tomam corpo na produção do artista. O trabalho tem uma dinâmica bidimensional, mas guarda um caráter escultural, mesmo sendo realizado em papel (gramaturas e escalas variáveis).

"A obra de Regis Ribeiro, na fina articulação que constrói entre o tato e a visão, apresenta-se como uma oportunidade de contrabalançar o monopólio retiniano de nossa relação com o mundo. Além do Olhar é um convite a que reaprendamos a tatear as superfícies do mundo com os olhos e a suspeitar da alta definição que vem embotar nossa capacidade de lidar com as asperezas, o inacabamento e as arestas da vida.", diz o curador Icaro Ferraz Vidal Jr. em seu texto crítico.