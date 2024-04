Cidades do Grande ABC possuem 806 oportunidades a trabalhadores

Os centros públicos de emprego e renda ligados às prefeituras do Grande ABC têm 806 postos de empregos disponíveis nesta semana. Número pode ser bem maior, uma vez que apenas três das sete cidades informaram suas disponibilidades no período.

São Caetano, com 332 colocações, é a que tem maior número de oportunidades. Os desempregados ou interessados em se recolocar devem acessar o site da Prefeitura (www.saocaetano.sp.gov.br) e procurar o Portal do Emprego. Pela plataforma digital é possível se cadastrar nas vagas disponíveis e dar início ao processo de seleção.

Entre as diversas funções disponíveis no CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda) de Mauá estão as de operador de cobrança (telemarketing), operador de máquina injetora de plástico, vendedor porta a porta, motorista de caminhão basculante, ajudante geral em produção e açougueiro. Todas as vagas podem ser consultadas em https://tinyurl.com/painel-vagas-1904.

O munícipe que quiser receber informações sobre vagas de empregos e também sobre cursos profissionalizantes pode se inscrever no canal da Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo, no Whatsapp, acessando o link: https://tinyurl.com/vagas-cptr-sine.

Mesmo que o candidato não se encaixe nas funções disponibilizadas ou se a vaga já tiver sido preenchida, ele pode solicitar que os dados sejam cadastrados para oportunidades futuras.

Os interessados devem comparecer ao CPTR, na Rua Jundiaí, 63, Bairro da Matriz. O trabalhador deve estar com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos. O atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 17h.

O Centro Público de Emprego e Renda de Diadema tem nesta semana 269 vagas, para todos os níveis, incluindo 12 vagas exclusivas para PCD (Pessoas com Deficiência) e 13 de estágio. Para se candidatar às vagas, basta acessar https://emprega.diadema.sp.gov.br/.