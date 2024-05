Crédito mostrou crescimento generalizado em março, avalia BC

O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, afirmou nesta sexta-feira que o crédito ampliado ao setor não financeiro, que alcançou R$ 16,3 trilhões em março e é a medida mais abrangente de crédito, já equivale a 1,5 vez o Produto Interno Bruto (PIB) do País. Ele explicou que o crescimento no mês foi generalizado e verificado em todos os segmentos.

Rocha destacou a ampliação, de modo geral, dos empréstimos do Sistema Financeiro Nacional (SFN), e em títulos de dívida, com aumento dos saldos da dívida pública e também nos títulos securitizados.

Ele afirmou ainda que o crescimento do crédito total mostrou aceleração em março e que esse avanço é robusto em várias desagregações - na comparação com o mês anterior, no acumulado do ano e em 12 meses.

Observou também que já são dois meses com taxa de crescimento, mas que é preciso esperar mais um período para cravar que há uma nova tendência de expansão.

"Em março, nós temos uma segunda observação que nos mostra um crescimento dessas taxas. Não é ainda o suficiente para a gente poder cravar assim que essa trajetória de desaceleração se encerrou e daqui para frente você vai ter uma nova trajetória de crescimento, mas são dois meses com uma aceleração dessa taxa de crescimento do crédito em 12 meses", destacou Rocha.