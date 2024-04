Primeira vez com vovô! Pai de Fernanda Paes Leme se derrete pela netinha: Fiquei sem reação ao te ver

Alvaro José, pai de Fernanda Paes Leme, se derreteu pela netinha Pilar neste sábado, dia 20. Através de uma publicação nas redes sociais, o vovô compartilhou com os seguidores como foi conhecer a pequena.

Ao postar um clique com Pilar, na legenda ele escreveu:

Pilar, você veio para mexer com nossas vidas. Fiquei sem reação ao te ver pela primeira vez, fiquei perdido com você pertinho de mim. Seja bem-vinda minha netinha e o vovô está aqui para fazer as suas vontades. Conte comigo. E não conte nada para a Fernanda Paes Leme ou o Victor Sampaio. Esse será um segredo só nosso. Te amo.

Fofo demais, não é? Pilar nasceu na última quinta-feira, dia 18. A pequena é a primeira filha de Fernanda com o noivo, o empresário Victor Sampaio.