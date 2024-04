Sabrina Sato derruba Beatriz do BBB24 e dispara: - Eu descontei, gente

Deu o troco! Sabrina Sato se encontrou com Beatriz e descontou a queda que levou durante uma visita na casa do BBB24. A brincadeira foi feita após a vendedora reencontrar a apresentadora nos estúdios Globo. Vale lembrar que a ocasião ocorrida dentro da casa gerou muitos burburinhos dentro e fora do programa.

Eu descontei, gente! É o Brasil do Brasil!, escreveu Sabrina na legenda do vídeo.

A conversa ainda se estendeu sobre futuros pretendentes para Beatriz. A apresentadora falou que já tem cinco opções para ela:

- Já tenho cinco para você escolher. Agora você vai fazer um Big Brother só de boys para você escolher, brincou.