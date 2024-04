Alexandre Correa debocha da declaração de Ana Hickmann sobre Edu Guedes: - Não desejo sorte ao casal

Dor de cotovelo? Alexandre Correa decidiu interagir um pouco com seus seguidores nas redes sociais respondendo algumas perguntas enviadas por eles. E, além de ironizar as declarações de amor feitas por Ana Hickmann ao chef de cozinha Edu Guedes, ele ainda a criticou sobre todos os anos em que estiveram juntos.

Nos Stories, Alexandre falou que recebeu muitas mensagens no Instagram de pessoas questionando sua opinião sobre a declaração de Ana sobre nunca ter amado e estar amando somente agora:

- Primeiro, eu fico feliz que ela esteja amando. Só sinto, desculpa dar risada, é risada de nervoso... Só sinto ela ter por 1/4 de século, conhecido como 25 anos, ter feito de idiota a mim e a vocês que acreditaram naquele bando de postagem que ela fazia me enaltecendo como marido e pai. Então, na verdade, a peruca de otário e de trouxa era na minha cabeça e, provavelmente, na cabeça de quem acreditou nas postagens que ela fazia. É uma pena que ela tenha mentido por tanto tempo, falou.

E não parou por aí! O empresário fez questão de falar que sorte é a última coisa que deseja a Ana e Edu Guedes:

- Outra coisa é que perguntam se eu desejo sorte para o casal. Não, não desejo sorte ao casal, mas tenho certeza que eles vão se dar muito bem e ficarão juntos para sempre. Sabe por quê? Eles juntos fizeram uma coisa que só pessoas que se dão muito bem e se conhecem há muito tempo conseguem fazer..., disse.

Alexandre ainda afirmou que os dois têm uma mente criminosa:

- Eles tentaram armar a quebra da medida protetiva, um simulacro de quebra de medida protetiva, é a mente criminosa do Eduardo e da Ana Hickmann. Eles tentaram fazer isso com um homem de bem que estava à beira de uma rodovia esperando seu filho com os pai de 82 anos. Então eu tenho certeza, com base nesse fato, que eles vão se dar muito bem e serão felizes para sempre. Mas não desejo sorte ao casal nem um pouco. O que eu desejo para eles melhor eu guardar para mim mesmo, concluiu.