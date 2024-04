Fábio Porchat ironiza caso de cadáver em banco

Fábio Porchat está dando o que falar nas redes sociais nesta quinta-feira, dia 18, após ironizar, ao vivo, no Encontro, o caso de Tio Paulo, idoso que foi levado morto em uma cadeira de rodas pela prima, em um banco, nesta semana, no Rio de Janeiro, para fazer um empréstimo.

O humorista participou do programa para falar sobre a reestreia do Que História É Essa, Porchat? na Globo, além de promover seu novo filme, Evidências do Amor, ao lado de Sandy.

Logo no começo do programa, ele aparece sentado na plateia e usa uma convidada da atração para ironizar o momento que vem causando revolta nas redes sociais. No caso, ele fala que a tal convidada, que se finge de morta, assistiu à estreia do seu programa na noite anterior e adorou o momento.