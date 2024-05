Maíra Cardi causa burburinho em falar que comprou o marido na planta e mostra antes e depois

Que Maíra Cardi está sempre envolvida nos maiores bafos, isso não é novidade! A da vez é que a influencer entrou na trend e movimentou as redes sociais ao dizer que comprou o marido na planta. Vem ver o desenrolar da história!

Tudo surgiu com um vídeo publicado por Maíra, onde ela compara a aparência do coach antes e depois de se conhecerem. A internet não perdoou e já caiu no ataque.

Comprou na planta ou foi invasão de propriedade?, comentou um internauta.

Isso porque quando o casal se conheceu, Thiago Nigro nutria um casamento há dez anos com a influenciadora Camila Ferreira. Eita!

Para fugir da polêmica, alguns seguidores admitiram que, de fato, o youtuber teve um glow up.

Pode falar o que quiser, mas não dá para negar que ele foi de zero a 100.