Deputados silenciam sobre Hospital Nardini

Faz quase quatro meses que o Hospital Municipal Dr. Radamés Nardini, em Mauá, está à espera do prometido repasse estadual mensal de R$ 1,5 milhão, dinheiro que poderia ajudar a Prefeitura a custear o equipamento que atende a pacientes de outras cidades da região – e também da Capital. Enquanto o Paço conta as moedas para quitar as despesas, da ordem de R$ 10 milhões a cada mês, os dois deputados estaduais com domicílio eleitoral no município, Atila Jacomussi (União Brasil) e Rômulo Fernandes (PT), fazem de conta que o assunto não lhes diz respeito, já que, até o momento, não demonstraram absolutamente nenhum movimento no sentido de reverter a questão e destravar a liberação do dinheiro por parte do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

BASTIDORES

Uma imagem vale mais que mil palavras...

O empresário andreense Juninho Araújo, que se filiou ao PRD, registrou na noite de terça-feira, após encontro de amigos, imagem que reúne nomes que devem protagonizar a sucessão municipal, em outubro. Na foto, reproduzida abaixo, aparecem o advogado Leandro Petrin (PSD), possível candidato a vice; o secretário de Saúde Gilvan Júnior (PSDB), provável candidato a prefeito; o prefeito Paulo Serra (PSDB); e ele, que deve tentar uma cadeira na Câmara.Reforço

Presidente da SP Obras, na Capital, o engenheiro Taka Yamauchi (MDB) anunciou o apoio do Avante à sua pré-campanha à Prefeitura de Diadema.



Em campanha – 1

O vereador de São Bernardo Maurício Cardozo (União Brasil) foi denunciado à Ouvidoria da Câmara por conduta que, em tese, caracteriza possível uso de recursos e infraestrutura públicos para atividade eleitoral e partidária. O legislador gravou em seu gabinete, custeado pelos impostos dos contribuintes, vídeo em defesa da pré-candidata governista, a correligionária Flávia Morando (União Brasil). Se entender que há procedência no pedido, o Legislativo pode instaurar procedimento para investigar o caso.



Em campanha – 2

Quem também pode entrar na mira da Justiça por utilização de recursos e infraestrutura públicos com finalidade eleitoral é o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB). Na tentativa de impulsionar a pré-candidata governista Flávia Morando, que é sua sobrinha, o tucano transformou suas lives semanais em palanque. Adversários mantêm a gravação de algumas delas para, no momento oportuno, entrar com o devido processo, já que o chefe do Executivo usa a estrutura da Secretaria de Comunicação, como os assessores de imprensa – que, inclusive, chama pelos nomes, sem pudor –, para fazer política partidária.



Explicação

O vereador Marcio Colombo (PSDB) explicou ontem à coluna que solicitou adiamento de 20 sessões para análise da proposta de concessão do título de Cidadão Andreense ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), de autoria de Lucas Zacarias (PL), porque o texto coincide exatamente com o de um projeto de decreto legislativo assinado por oito legisladores. “O próprio Lucas, se quiser, ele tem a possibilidade de aderir, mas ele jogou sozinho”, disse o tucano, que integra o MBL (Movimento Brasil Livre).