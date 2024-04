Palavra do Leitor - 18 de abril de 2024

Absurdo!

‘Diretor do Hospital da Mulher de S.Bernardo tem histórico de críticas’ (Setecidades, ontem). Teve um tempo que o atendimento nas UPAs era OK. Quem sucateou a saúde pública foi o Orlando Pintor de Praça, porque para ele o que importa é praça e nada mais.

Bruno William

do Facebook

Tite

‘Tite Campanella é processado por dívida das eleições de 2020’ (Política, dia 16). O Diário informou que o advogado Elias José do Carmo está cobrando seus honorários no valor de R$ 6.221,09 por serviços prestados aos candidatos a vereador em 2020. A ação, além do vereador Tite Campanella, envolve outros 95 ex-candidatos, todos por não pagamentos de honorários. Sem entrar no mérito da questão, que será analisada pela Justiça, só posso falar da minha preocupação com os demais ex-candidatos, muitos deles humildes, usados como escadinha para reeleger sempre os mesmos vereadores. Os políticos profissionais, em sua maioria, estão bem financeiramente, portanto não estão nem aí com processos. Eles têm condições de contratar bons advogados e podem dormir sossegados. Mas os candidatos humildes, sem condições de contratar advogado, como poderão se defender? Por isso tenho orientado meus amigos a ficarem espertos, e não caírem no canto dos políticos profissionais, para não se arrependerem. Também me passou pela cabeça que, mesmo tendo mais mulheres do que homens em São Caetano, poucas mulheres se aventuram na política. O motivo deve ser pelo fato de as mulheres terem sexto sentido, e não são enganadas facilmente. Consciente ou inconscientemente, sabem que, ao serem chamadas para se candidatar, não têm a mínima chance de se elegerem, pois, se tivessem, não seriam convidadas, para não atrapalhar a eleição dos donos dos partidos e, o que é o pior, podem acabar levando processo.

Roberto Canavezzi

São Caetano

Capoeira

No sábado, dia 13, ocorreu a entrega de 259 títulos de Dr. Honoris Causa a personalidades do mundo todo. Foram capoeiristas e atores da cultura popular brasileira, na Câmara de Diadema, organizado pela Universidade Febraica/RJ e pelo Mestre Zé da Volks, dentre outros. Evento inédito e marcante, uma vez que agora a capoeira, já bem distante da marginalidade de outrora, ocupando lugar no ambiente escolar, tem revolucionado o mundo dos esportes por ser recomendada por médicos devido ao potencial de alto impacto no seu exercício. Quando exigido, vai de encontro à necessidade de determinadas patologias, trazendo saúde para seus praticantes. Dignidade à modalidade, aos mestres e aos praticantes. Necessita cada vez mais apoio do poder público e do setor privado para que o ensino, que já é realidade no ambiente escolar, esteja cada vez mais presente na vida e saúde dos nossos alunos e atletas.

Vlamir Belfante

Santo André