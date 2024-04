Em reunião com Lindner, Yellen reitera esforços para garantir assistência à Ucrânia

A Secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, se reuniu nesta quarta-feira, 17, com o ministro das Finanças da Alemanha, Christian Lindner, ocasião na qual reiterou os esforços contínuos da administração para garantir assistência militar vital e apoio orçamental direto à Ucrânia e sublinhou a importância de a Câmara dos Representantes agir o mais rapidamente possível neste sentido, segundo comunicado do Tesouro. O encontro ocorreu à margem das Reuniões da Primavera de 2024, organizadas pelo Fundo Monetário Internacional FMI) e pelo Banco Mundial.

Yellen também discutiu formas de desbloquear o valor dos ativos soberanos russos imobilizados para apoiar a resistência contínua da Ucrânia e a reconstrução a longo prazo, e formas de restringir o acesso da Rússia aos bens de que necessita para construir armas, incluindo o papel que a China desempenha no fornecimento da indústria militar russa.

A secretária também abordou o ataque do regime iraniano a Israel, afirmando que o Departamento do Tesouro não hesitaria em trabalhar com os seus aliados para usar as suas ferramentas econômicas para continuar a perturbar a "atividade maligna e desestabilizadora do regime" de Teerã.