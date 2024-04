Com fortes chuvas no Quênia, represa desaba e deixa dezenas de mortos

Uma represa desabou no oeste do Quênia na madrugada desta segunda-feira, 29, matando pelo menos 45 pessoas e deixando dezenas desaparecidas depois que a água varreu casas e bloqueou uma estrada importante, informou o Ministério do Interior local.

A Represa Old Kijabe, localizada na área de Mai Mahiu, na região do Grande Vale do Rift, propensa a inundações repentinas, desabou e a água transbordou rio abaixo, carregando lama, rochas e árvores arrancadas, disse o oficial de polícia Stephen Kirui à Associated Press.

Veículos ficaram presos nos destroços em uma das rodovias mais movimentadas do Quênia e paramédicos trataram dos feridos enquanto as águas submergiam grandes áreas. A Cruz Vermelha do Quênia disse que 109 pessoas foram hospitalizadas enquanto outras 49 estavam desaparecidas.

William Lokai disse à Citizen TV que foi acordado por um estrondo alto e pouco depois, sua casa foi inundada pela água. Ele escapou pelo telhado junto com seu irmão e filhos. Chuvas contínuas no Quênia causaram inundações que já mataram quase 100 pessoas e adiaram a abertura das escolas.

Fortes chuvas têm atingido o país desde meados de março e o Departamento de Meteorologia alertou para mais chuvas. O Ministro do Interior do Quênia, Kithure Kindiki, ordenou a inspeção de todas as represas públicas e privadas e reservatórios de água dentro de 24 horas a partir da tarde de segunda-feira para evitar futuros incidentes. O ministério disse que recomendações para desocupações e reassentamento seriam feitas após a inspeção.

A Autoridade Nacional de Rodovias do Quênia emitiu um alerta avisando aos motoristas para se prepararem para o tráfego intenso e detritos que bloquearam as estradas ao redor de Naivasha e Narok, a oeste da capital, Nairóbi.

Chuvas na África

A região leste da África está enfrentando inundações devido às fortes chuvas, e 155 pessoas teriam morrido na Tanzânia, enquanto mais de 200 mil pessoas foram afetadas no vizinho Burundi. Um barco virou no condado de Garissa, no norte do Quênia, na noite de domingo, e a Cruz Vermelha do Quênia disse ter resgatado 23 pessoas, mas mais de uma dúzia ainda estavam desaparecidas.

O principal aeroporto do Quênia foi inundado no sábado, 27, obrigando alguns voos a serem desviados, enquanto vídeos de uma pista de pouso inundada, terminais e seção de carga foram compartilhados online. Mais de 200 mil pessoas em todo o país foram atingidas pelas inundações, com casas em áreas propensas a inundações submersas e pessoas buscando refúgio em escolas. O presidente William Ruto instruiu o Serviço Nacional da Juventude a fornecer terra para uso como acampamento temporário para os afetados.