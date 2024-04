Manifestantes pró-palestinos invadem prédio da Universidade de Columbia, em NY

Dezenas de estudantes que se manifestam pró-palestinos tomaram um prédio da Universidade de Columbia, em Nova York, na madrugada desta terça-feira, 30, barricando as entradas e estendendo uma bandeira palestina em uma janela, na mais recente escalada de manifestações contra a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, que se espalhou pelos campi universitários de todo o país.

Os estudantes protestam contra as baixas civis na guerra. Alguns deles, no entanto, entoam cânticos antissemitas e hostilizam alunos e professores judeus.

Imagens de vídeo mostraram manifestantes no câmpus de Manhattan da Universidade de Columbia se armando em frente ao Hamilton Hall na terça-feira cedo e carregando móveis e barricadas de metal para o prédio, um dos vários que foram ocupados durante um protesto pelos direitos civis e contra a Guerra do Vietnã em 1968 no câmpus. As publicações em uma página do Instagram dos organizadores do protesto, pouco depois da meia-noite, pediam que as pessoas protegessem o acampamento e se juntassem a eles no Hamilton Hall.

A estação de rádio estudantil, WKCR-FM, transmitiu a tomada do salão - que ocorreu quase 12 horas após o prazo final de segunda-feira, às 14h, para que os manifestantes deixassem o acampamento de cerca de 120 barracas ou fossem suspensos. Os representantes da universidade não responderam imediatamente aos e-mails solicitando comentários na terça-feira, mas pediram que os membros da comunidade universitária que puderem evitar ir ao câmpus de Morningside na terça-feira devem fazê-lo, acrescentando que o pessoal essencial deve se apresentar ao trabalho.

Protestam se espalham

Universidades de todos os Estados Unidos estão lutando para esvaziar protestos pró-palestinos à medida que as cerimônias de início de ano se aproximam, com algumas continuando as negociações e outras recorrendo à força e a ultimatos que resultaram em confrontos com a polícia. Dezenas de pessoas foram presas na segunda-feira durante protestos em universidades no Texas, Utah e Virgínia, enquanto a Columbia disse horas antes da tomada do Hamilton Hall que havia começado a suspender os alunos.

Na Universidade do Texas em Austin, um advogado disse que pelo menos 40 manifestantes foram presos na segunda-feira. O confronto foi uma escalada no câmpus de 53 mil alunos na capital do Estado, onde mais de 50 manifestantes foram presos na semana passada.

Mais tarde, na segunda-feira, dezenas de policiais com equipamento antimotim na Universidade de Utah tentaram acabar com um acampamento do lado de fora do escritório do reitor da universidade, que foi montado à tarde. A polícia arrastou os estudantes pelas mãos e pelos pés, quebrando os postes que sustentavam as barracas e amarrando com zíperes aqueles que se recusaram a se dispersar. Dezessete pessoas foram presas. A universidade diz que é contra o código acampar durante a noite na propriedade da escola e que os alunos receberam vários avisos para se dispersarem antes de a polícia ser chamada.

A situação dos alunos que foram presos se tornou uma parte central dos protestos, com os alunos e um número crescente de professores exigindo anistia para os manifestantes. A questão é se as suspensões e os registros legais acompanharão os alunos em sua vida adulta. Mais de 800 pessoas já foram detidas.

O protesto do Texas e outros - inclusive no Canadá e na Europa - surgiram a partir das primeiras manifestações de Columbia que continuaram. Na segunda-feira, os estudantes ativistas desafiaram o prazo de 2 horas da tarde para deixar o acampamento. Em vez disso, centenas de manifestantes permaneceram. Alguns manifestantes pró-Israel agitavam bandeiras israelenses e um deles segurava um cartaz que dizia: "Onde estão os cantos anti-Hamas?"