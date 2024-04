Morando e Reple, basta!

O caos que se instalou na saúde de São Bernardo, e está custando vidas, exige urgente intervenção das autoridades competentes – inclusive das esferas estadual e federal. Não é possível que o prefeito Orlando Morando (PSDB) e seu secretário Geraldo Reple Sobrinho continuem, livres e impunes, a pôr em risco o atendimento a milhares de moradores da cidade. A situação é gravíssima. Inaugurado há menos de um ano, em junho de 2023, o Hospital da Mulher se transformou no novo epicentro da crise municipal. Dois episódios terríveis ocorridos recentemente no equipamento precisam ser devida e rapidamente esclarecidos, com as respectivas identificação e responsa-bilização dos culpados.

A repórter Thainá Lana – que na edição de domingo deste Diário revelou a história da jovem Raissa Falosi Santos, em cujo interior a equipe do Hospital da Mulher esqueceu compressa, engano que quase lhe custou a vida – descobre agora que o diretor técnico do equipamento é o mesmo médico que, em 2019, teve a competência profissional questionada ao vivo por Orlando Morando em telejornal da Globo e, por causa disso, foi demitido ao vivo! O questionamento, então, torna-se inevitável: se a falta de qualificação de Rodolfo Strufaldi era tamanha, a ponto de lhe custar, então, o cargo de coordenador de atenção básica, por que, algum tempo depois, ele foi nomeado a novo posto de comando?

Eis uma pergunta que Morando e Reple estão, legal e moralmente, obrigados a responder. Principalmente depois que, ao de Raissa Santos, somou-se outro episódio com desfecho ainda mais trágico ocorrido no Hospital da Mulher, o da morte de Deisy Coimbra, 29 anos, por suspeita de erro médico durante procedimento anestésico. Ou prefeito e secretário decidem instalar imediatamente sindicância séria destinada a apurar com profundidade as constantes falhas no atendimento a pacientes e gestantes da cidade ou as autoridades com competência para tanto precisam intervir para impedir que a rede municipal de São Bernardo siga fazendo vítimas – algumas fatais. Chegou a hora do basta!