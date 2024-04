Chuva alaga gramado da Fonte Nova e interrompe parte do jogo entre Bahia e Fluminense

O jogo entre Bahia e Fluminense precisou ser interrompido com apenas 16 minutos de andamento, na noite desta terça-feira, em função da chuva que atingiu a Arena Fonte Nova, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Várias poças de água se formaram no gramado impossibilitando a prática do futebol.

Quando o duelo foi interrompido, o Fluminense vencia o confronto por 1 a 0, gol do artilheiro argentino Germán Cano. O juiz reuniu os capitães das duas equipes e optou pela paralisação para aguardar uma melhora no tempo. Pelo regulamento, um jogo pode ficar parado por até 30 minutos. Caso o árbitro entenda que o campo possa reunir condições de jogo, o prazo pode ser prorrogado por mais meia hora.

Depois de uma hora, o jogo foi reiniciado após o árbitro João Vitor Gobi ter avaliado como positiva a condição do gramado da Fonte Nova. O embate, então, recomeçou a partir dos 17 minutos da etapa inicial.

Neste intervalo, o Bahia voltou mais ofensivo e, com o gramado em melhor estado, acabou empatando com Caio Alexandre. No intervalo, o jogador do Bahia falou sobre a condição do gramado.

"Ainda bem que a chuva cedeu e nós pudemos continuar a disputar a partida para prestigiar essa torcida que veio na Arena Fonte Nova", comentou o atleta a caminho do vestiário no intervalo da partida.