Tite vai escalar Flamengo com força máxima para jogo com o São Paulo

O técnico Tite vai poder contar com todos os seus titulares para o confronto com o São Paulo, nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Cebolinha, que deixou o campo no intervalo da partida com o Atlético-GO, treinou normalmente e deve ir para o jogo.

Um dos principais nome do ataque rubro-negro, Cebolinha levou uma pancada não tornozelo direito e iniciou tratamento intensivo ainda no estádio Serra Dourada. Ele deu lugar a Bruno Henrique em Goiânia.

Outro reforço para encarar os são-paulinos é o uruguaio Varella, que retorna à lateral direita. Ele está recuperado de uma virose e compõe a defesa ao lado de Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas.

Já o lateral Viña, que no segundo tempo da partida em Goiânia teve de ser substituído após um choque de cabeça com o zagueiro Adriano, não deve ser relacionado para a partida no Maracanã.

Apesar de não ter adiantado a escalação, a tendência é que o treinador flamenguista mantenha escalação que iniciou o jogo diante do Atlético-GO. Recuperado de cirurgia, Gérson continua como opção no banco e o meio-campo deverá ser formado por Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta.