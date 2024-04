Palavra do Leitor - 16 de abril de 2024

Salário mínimo

‘Governo propõe salário mínimo de R! 1.502 em 2025’ (Economia, ontem). Se diminuíssem o salário exorbitante que os políticos recebem daria para ter um salário mínimo e aposentadoria dignas para o povo brasileiro e ainda sobraria para melhorias em outros casos. Basta acabar com as mordomias que eles têm às nossas custas!

João de Araujo Souza

Santo André

Fraudes no INSS

‘Fraudes e descontos indevidos têm vitimado os aposentados do INSS’ (Economia, dia 15). Sobre as fraudes que vêm acontecendo com aposentados e pensionistas do INSS, eu, diretor presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Grande ABC, venho expor a nossa indignação com tantas associações falsas e de má-fé que estão fazendo esses descontos em folha de pagamento fraudulentos e, assim, lesando aos que tanto trabalharam para terem uma aposentadoria tranquila. O que me deixa ainda mais indignado é que a nossa associação, que tem seus atos ilibados e faz tudo com honestidade, ser confundida e muitas vezes cobrada e ameaçada por e-mails e telefonemas de filhos dos que foram lesados. Mas de tudo temos que tirar o lado bom da situação, porque temos a chance de orientá-los a procurarem uma delegacia e lavrarem um Boletim de Ocorrência. Temos a chance de explicar que a nossa associação está no mesmo local desde 2001 e que tem a sede e o clube próprio, que hoje oferecemos mais de 50 serviços aos nossos associados. Por fim, deixamos os nossos departamentos jurídico e administrativo a disposição para ajudá-los.

Isaías Urbano da Cunha

Santo André

Cultura em São Bernardo

Mais uma mudança na conturbada e ineficiente Secretaria de Cultura de São Bernardo, desta vez devido à saída do Alessandro Silva, que vai concorrer a reeleição para vereador. O que resta saber é se a nova secretária Greici Morselli vai ser devorada pelas cobras criadas do gabinete ou vai conseguir se virar com o rescaldo deixado pelo aventureiro Alessandro, que, ao assumir, trouxe consigo um bando de incompetentes, oriundos do seu gabinete, que entendem de cultura tanto quanto o chefe do Executivo. Como sempre, quem sofre são os fazedores da cultura da cidade e os técnicos da secretaria, que precisam trabalhar dobrado para compensar.

Margareth Benevides

São Bernardo

Elon Musk – 1

“Moraes enxerga ‘má-fé’ e mantém X no inquérito das milícias digitais” (Política, dia 10). A lei do Brasil prevalece sobre qualquer lei de fora do País. O sr. Elon Musk tem de ver seus contratos anulados no Brasil. O governo federal tem de mostrar que aqui não é república de bananas. Na era do desgoverno de Jair Bolsonaro, o garimpo na Amazonas era comum. Esse sr. Musk tem satélite voltado ao solo da Mata Amazônica, e já tem ideia do tamanho da riqueza que dá para explorar. E todos sabem como ele se tornou magnata, por meio de garimpo no continente africano. Os brasileiros devem ficar de olho para não virarem escravos.

Eduardo Furtado

Mauá

Elon Musk – 2

No Brasil, a personalidade divulgada pela mídia e pela cúpula é de Elon Musk (dono da rede social X, antiga Twitter) bilionário extravagante, comprometendo a soberania nacional com fake news antidemocráticas, intrometendo-se em assuntos internos. Para muitos, Elon Musk é um guerreiro, priorizando princípios ao invés de lucros, pela “liberdade com responsabilidade sem censura”, democracia com rigorosa obediência a todos os preceitos constitucionais. Devido à restrição de liberdade, a rede social X não atua na China, Coreia do Norte, Irã, Mianmar, Nigéria, Rússia e Turcomenistão.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Guerra Mundial

Gostaria de saber dos que simpatizam e apoiam os grupos terroristas Hamas, Hezbollah e outros que são financiados pelo Irã, uma ditadura, o que acham deste ataque covarde a Israel, que pode nos levar à 3ª Guerra Mundial. Vão ler e aprender História!

Tania Tavares

Capital