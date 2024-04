Prevenção à violência é tema de encontro em Ribeirão Pires

Dando sequência à capacitação de servidores públicos sobre os direitos das crianças e adolescentes com deficiência intelectual, promovida pela Prefeitura de Ribeirão Pires, em parceria com o Instituto João Clemente, foi realizado, na manhã de ontem, o terceiro encontro do projeto Inclusão, mais que um direito!, no Anfiteatro Municipal Arquimedes Ribeiro. A ação, que engloba equipes de três secretarias – Assistência, Participação e Inclusão Social; Saúde; e Educação e Cultura –, tem o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo e do Condeca (Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente).

Ao todo serão quatro encontros e um seminário. que abordarão, ainda, temas como História, Cultura e Contexto Atual e Violação de Direitos contra a Criança e o Adolescente com Deficiência. A ação, que faz parte do projeto Inclusão, mais que um direito!, está em Ribeirão Pires e terá os próximos encontros nas seguintes datas: 4º Encontro em 30 de abril e Seminário em 22 de maio, das 8h às 12h, no Anfiteatro Municipal Arquimedes Ribeiro.