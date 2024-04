Polícia realiza perícia em mercado que desabou e feriu 15 em Diadema

A Polícia Técnico Científica finalizou ontem a perícia no supermercado Vencedor Atacadista, no Jardim Portinari, em Diadema, que desabou na tarde de segunda-feira (15) e deixou 15 feridos. Segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública), os laudos estão em elaboração e, quando finalizados, serão analisados pela autoridade policial, para esclarecer as circunstâncias da ocorrência. O caso foi registrado como lesão corporal e desabamento ou desmoronamento no 2º DP (Distrito Policial) de Diadema, onde é investigado.

O acidente ocorreu por volta das 16h da segunda-feira, após fortes chuvas atingirem a região. Não foi registrada morte ou vítima com ferimentos graves. Segundo relatos, o local, que mantinha atendimento normalmente, passava por reforma. A perícia começou anteontem, logo após o incidente. Os responsáveis foram autorizados a retirar materiais e produtos perecíveis, e a Defesa Civil de Diadema acompanha esse processo.

Das 15 vítimas, 12 foram atendidas em serviços de saúde do município de Diadema, sendo que uma foi transferida para hospital do convênio médico e outra está em observação e seu estado de saúde é estável. As demais tiveram alta. Já outras duas foram encaminhadas para São Bernardo, e outra se recusou a ser levada pelo serviço de saúde.

A unidade foi interditada pela Defesa Civil e pelo Corpo de Bombeiros e, segundo o Paço, ainda não é possível fazer previsões sobre a liberação do imóvel, que estava com a documentação regular junto à Prefeitura.

