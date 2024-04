Escâner corporal impede a entrada de droga em unidade prisional de Diadema

Uma visitante foi impedida de entrar no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Diadema porque apresentou imagens suspeitas ao passar no escâner corporal, segundo a SAP (Secretaria da Administração Penitenciária). Como estratégia para burlar as revistas, o invólucro ilegal com drogas estava em um micro aparelho celular.

A apreensão e a visitante foram apresentadas no 3º Distrito Policial de Diadema, que investiga o caso.