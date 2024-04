Richard Ríos comenta sobre mentalidade de grupo do Palmeiras: 'Não há titulares'

Autor do gol da vitória do Palmeiras na estreia do Brasileiro, o colombiano Richard Ríos falou sobre a mentalidade implantada pelo técnico Abel Ferreira, que valoriza o grupo. "Nosso treinador fala que não há titulares aqui, todo mundo que entra é para ajudar. É muito importante todo mundo estar ligado, quem entra e quem não entra. Sempre o próximo jogo é o mais importante", disse ele.

A próxima partida do atual bicampeão brasileiro é contra o Internacional nesta quarta-feira na Arena Barueri. O time gaúcho venceu o Bahia, em Porto Alegre, por 2 a 1 na estreia do Brasileiro. "Um jogo difícil, como são as 38 rodadas do Brasileirão. Vamos encarar como um desafio a mais, continuar fazendo as coisas que estamos fazendo, trabalhando", afirmou o meio-campista do Palmeiras.

Aos 23 anos, o colombiano chegou ao Palmeiras no início do ano passado e disse estar vivendo um momento especial com o título paulista e convocações para a seleção de seu país. "Este ano está sendo a realização de sonhos, como foi o ano passado. Continuo indo para a seleção, agora joguei na Europa, conquistei mais um título aqui", afirmou Ríos, que na última Data Fifa atuou nas vitórias contra Espanha (1 a 0) e Romênia (3 a 2).

Richard Ríos também falou sobre a parceria com o atacante Lázaro, que o ajudou quando chegou às categorias de base do Flamengo. "Ele foi uma das pessoas que melhor me acolheu. Fico muito feliz e contente por estar com ele de novo. Estou aqui no Palmeiras há mais tempo que ele. Qualquer coisa que ele precisar, eu estou aqui para apoiar, para ajudar."

Após a partida na Arena Barueri nesta quarta, o Palmeiras volta a atuar no Allianz Parque, onde enfrenta o Flamengo, no domingo, pela terceira rodada do Brasileiro.