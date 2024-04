Núcleo Eucaliptos recebe Breshopping Sustentável neste sábado

Solidariedade e sustentabilidade serão colocadas em prática neste sábado (20) para os moradores do Núcleo Eucaliptos, que serão beneficiados com a primeira edição do Breshopping Sustentável deste ano. A iniciativa é promovida pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), em parceria com o Núcleo de Inovação Social da Prefeitura de Santo André, e integra a agenda de aniversário de 471 anos da cidade.

O evento será realizado na quadra da comunidade dos Eucaliptos, onde os munícipes poderão escolher até três peças do vestuário, incluindo roupas e calçados femininos, masculinos, infantis, além de cintos, bolsas, cachecóis e outros acessórios. A ação caminha em conjunto com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU (Organização das Nações Unidas).

As roupas passam pelo processo de triagem e higienização sustentável, chegando prontas ao participante.

O evento é totalmente gratuito e acontece das 10h às 15h na quadra do Núcleo Eucaliptos. Haverá ainda distribuição de pipoca, suco e algodão doce.