Viih Tube rebate Cariúcha ao sair em defesa de Eliezer e desabafa sobre confusão após aniversário da filha

Em meio à toda a polêmica envolvendo o aniversário de um ano de idade de Lua Di Felice, filha de Viih Tube e Eliezer, o ex-BBB foi duramente criticando por Cariúcha durante o Fofocalizando, programa do SBT, exibido durante a última segunda-feira, dia 12. Na ocasião, a apresentadora comentou sobre a suposta desavença do casal com Manu Bahtidão e defendeu o colega de programa, Leo Dias, que deu uma informação passada por Manu sobre o caso e foi criticado por Eliezer.

- Esse Eliezer é um biscoiteiro! Ele já falou mal de mim, eu não vou com os córneos dele. E outra, ele só está na mídia por causa da Viih Tube. Porque se não fosse a Viih Tube, ele estava esquecido, era só um ex-BBB. A verdade tem que ser dita. Toda semana ele está causando na internet, declarou Cariúcha.

Após a repercussão da fala feita pela ex-A Fazenda, que participou da décima quinta edição do reality show da emissora Record, Viih Tube utilizou dos Stories do Instagram para rebater as falas da comunicadora e defender o marido. Em publicações agora já deletadas, ela afirmou:

- Cariúcha, meu amor, se você se sentiu no direito de falar do meu marido, eu acho que não tem problema eu falar de você também, né? Se você acha que as pessoas só lembram dele por causa de mim, que ele é um biscoiteiro, é a sua opinião, que graças a Deus eu não dou a mínima. Mas assim, já que você deu a sua, eu acho que posso dar a minha. Muitas pessoas também só lembram de você por causa da Jojo, você acredita?, começou dizendo, relembrando a briga de Cariúcha com Jojo Todynho.

Por fim, Viih Tube afirmou já ter se entendido com o colunista Leo Dias, ressaltando ainda que o jornalista também não é flor que se cheire.

- Tem coisas que a gente não precisa falar, porque sabe que pode magoar o outro. Mas, já que você tentou magoa-lo, acho que não tem problema eu tentar te magoar, né? Também acho que vocês dois são super biscoiteiros. É o que eu acho, já que vocês estão falando o que vocês acham, acho que não tem problema falar o que eu acho também, disse ao finalizar.

Viih Tube desabafa e manda recado para filha, Lua Di Felice

Já na manhã desta terça-feira, dia 16, a influenciadora voltou a utilizar das redes sociais para falar sobre o assunto. Desta vez, resolveu colocar o que seria um ponto final em todo o bafafá ao se desculpar, em especial para sua única filha, sobre polêmicas que surgiram em torno do evento.

Filha, seu aniversário foi tão perfeito, não quero que outras coisas sobressaiam a isso. Mesmo que a mamãe não tenha conseguido não dar satisfação para outras coisas. Às vezes, é difícil não falar, não explicar, não se justificar, mas, na verdade, eu não preciso! Peço desculpas porque não é [com essa] energia que você merece que tudo termine, escreveu ao iniciar.

Você é minha princesa e foi tudo por você. Estou tão feliz que você curtiu tanto! Isso é o mais importante. Por isso, não falarei mais sobre nada que não seja sobre como foi tudo maravilhoso, não é essa atenção/energia que minha família merece. Não me pronunciarei sobre mais nada, nem ninguém. Seu irmãozinho, quando vier, vai ser só um bolinho [para comemorar o aniversário]. A mamãe traumatizou [risos], e ele ou ela vai entender [risos], finalizou Viih Tube, que vem tentando engravidar desde o fim de 2023.