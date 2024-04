Ícaro Silva fala sobre se expressar através da moda: - Está muito conectado à minha identidade

Ícaro Silva é sinônimo de elegância para muitos. E na São Paulo Fashion Week, o ator distribuiu finesse na passarela pela marca Maurício Duarte! Em entrevista, ele contou como a moda influencia na sua identidade e na forma de se expressar, e ainda contou como rolou o convite para participar do desfile.

- Sempre me interessei pela moda porque ela está diretamente relacionada com imagem. E o jeito que a gente se apresenta, e como nós nos vemos faz muita diferença em como nos relacionamos com as pessoas e o mundo. Então eu acho que a moda está muito conectada à minha identidade, e nesse sentido desde sempre eu estou ligado com isso. É uma paixão, eu gosto, falou.

Maurício Duarte foi o primeiro designer de moda e estilista do Amazonas a ter sua coleção na SPFW. Com um marco tão significativo, é claro que os convidados precisavam ser especiais! Por isso, Ícaro contou que ele e o stylist já eram amigos e se conheceram em um encontro da Vogue, não especificando o ano.

- Ele me convidou para desfilar e eu fiquei super honrado porque a marca dele representa muito a moda autoral brasileira, dos novos tempos. E esses novos estilistas estão pensando a nossa moda, a gente olha para a nossa forma de se vestir com outras possibilidades... Então eu fiquei muito amarradão e adorei! Está lindo o desfile, a coleção está muito bonita e bem inspiradora.

A coleção Piracema, de acordo com a marca, é uma poética que expressa o respeito pela Amazônia. As peças possuem dentre escamas de pirarucu, sementes de açaí, fibra de tucum e tecidos naturais. E ainda tem mais! Maurício Duarte definiu suas peças como uma metáfora dos rios e a prosperidade dos peixes da região.