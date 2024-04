Roupa de Katy Perry desmancha durante gravação de programa, mas cantora brinca: Sua música quebrou o meu top

Quase mostrou demais! Nesta terça-feira, dia 16, Katy Perry compartilhou um momento inusitado em suas redes sociais. A cantora, que faz parte do elenco de jurados do programa de talentos American Idol, passou um belo perrengue com o top futurístico que estava usando. A peça prateada, feita um material que não era tecido, deixou a artista na mão durante as gravações.

No vídeo compartilhado pela mesma, a equipe de figurinistas tenta consertar o problema com ferramentas para unir as amarrações de metal em suas costas. Katy aparece com algumas feições assustadas e dispara, em tom de piada:

- Eu preciso que isso fique em mim. Se isso não for arrumado, esse show receberá mais do que queria.

Conforme a gravação começou, Perry parece ter sentido que a roupa estava se desfazendo mais uma vez, então, tentando ser engrada mais uma vez e brincar com os participantes que tinham acabado de se apresentar, ela diz:

- Sua música quebrou o meu top. Eu acho que isso faz as mulheres ficarem uau.

Com medo de mostrar mais do que deveria, a cantora chega a se esconder com uma almofada e se abaixa atrás da mesa de jurados, deixando apenas a cabeça a mostra.