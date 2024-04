Viih Tube 'descarta' grandes festas após polêmica em aniversário da filha: 'traumatizou'

A influenciadora Viih Tube utilizou as redes sociais para "se desculpar" pelos problemas ocorridos durante a festa de aniversário de um ano de sua filha, Lua, no último fim de semana em São Paulo.

A festa, que durou três dias, foi marcada por uma controvérsia com a cantora Manu Bahtidão, que se recusou a se apresentar devido a contratempos e acusou Viih Tube e o marido de comportamento inadequado, alegações que foram negadas por Eliezer.

Em uma carta aberta publicada no Instagram, Viih Tube expressou arrependimento por qualquer negatividade que pudesse ter ofuscado o evento, afirmando que o foco deveria permanecer no sucesso da celebração da filha e não em controvérsias.

"Filha, seu aniversário foi tão perfeito, não quero que outras coisas sobressaiam a isso. Mesmo que a mamãe não tenha conseguido não dar satisfação para outras coisas, às vezes é difícil não falar, não explicar, não se justificar, mas, na verdade, eu não preciso", escreveu.

Em tom de brincadeira, a influenciadora também falou que futuras celebrações familiares seriam mais reservadas, mencionando que o próximo filho terá apenas uma comemoração simples. "Não me pronunciarei sobre mais nada, nem ninguém, mas seu irmãozinho quando vier, vai ser só um bolinho, a mamãe traumatizou e ele ou ela vai entender".

Show cancelado gera polêmica

O problema no aniversário de Lua surgiu quando a cantora Manu Bahtidão, programada para se apresentar no evento, cancelou sua performance no segundo dia. Manu alegou que um problema com o jatinho fornecido pelos organizadores causou um atraso de 2h30, e, chegando exausta e com compromissos no dia seguinte, decidiu não realizar o show.

Ela mencionou que estaria tomando "medidas judiciais" em relação ao incidente, embora os detalhes não tenham sido especificados. Viih Tube, por sua parte, expressou tristeza com a situação, mas confirmou que Manu se comprometeu a reembolsar o cachê pela apresentação não realizada e considerou o assunto resolvido.