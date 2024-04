Ana Hickmann fala sobre relação de Edu Guedes com Alezinho: Ele fica trollando o Edu toda hora

Ana Hickmann compartilhou mais uma parte do vídeo que gravou ao lado de Edu Guedes, seu atual namorado. Dessa vez, o casal comentou sobre como foi a reação da família ao descobrir que os dois estavam tendo um envolvimento amoroso, já que eram amigos de longa data.

- Minha mãe, meu pai e meus irmãos sempre gostaram de você. Então todo mundo adorou. Todo mundo gosta da Ana, e não tem como não gostar dela. Você só tem qualidades. Tudo o que você faz, você faz bem feito. As pessoas não têm ideia o quanto a Ana trabalha e se dedica, disse Edu.

Já Ana completou dizendo que foi sua irmã caçula que ajudou o casal a se conectar, já que Edu não tinha mais o contato de Hickmann quando tentou falar com ela:

- Foi a Isabel, minha irmã caçula, quem deu meu telefone para o Edu, então ela foi supercupido. Ela superajudou. A Fernanda, das três irmãs, é a mais durona, no começo ela fez até cara feia para o Edu, mas no intuito de me proteger, porque era tanta coisa acontecendo.

E continua:

- Mas ela me falou algo no começou: Minha irmã, ninguém tem que falar para você o que seu coração sente. Só você sabe o que é certo para você. Te falaram coisas durante muito tempo, e disseram o que você tinha que ser e fazer. Então agora só faz aquilo que te faz feliz, e se você está segura disso tudo.

Ana também contou como foi a reação de Alezinho ao saber do namoro e ainda contou que o pequeno adora brinca com o padrasto:

- Tempos depois, chega no meu aniversário, no dia seguinte que contei para o Alezinho e ele: É, não sei muito bem como vai ser essa história?, porque o Alezinho é muito engraçado com essas coisas, ele fica trollando o Edu toda hora. Ai, minha mãe achou que ele estava falando sério e saiu super na defesa do Edu. Eu virei para o Edu e falei: Agora você tem uma defensora.

Falando sobre o filho, Ana ainda respondeu uma pergunta negando que tenha proibido o filho de manter contato com o pai, Alexandre Correa, a quem Hickmann acusou de agressão física em novembro de 2023.

- Obvio que não, nunca proibi. Em momento algum. Muitas coisas foram inventadas, muito se criou, aliás, coisas muitos difíceis e complicadas. Mas eu consegui proteger meu filho longe da internet. Ele tem um telefone com acessos restritos a algumas coisas, mas eu nunca proibi. Jamais! Ele olhou para mim e falou: Mamãe, eu queria muito ver o meu pai, e eu falei: A gente vai dar um jeito. Através dos advogados combinamos uma série de encontros. Ele começou a ver ele com uma certa frequência. Infelizmente não é com a frequência que meu filho gostaria, mas não vou poder entrar nos detalhes aqui porque envolve a ele. Mas sim ele sempre tem acesso ao pai dele, sempre vê o pai. Eu nunca, em tempo algum, proibi ele de ver o pai.