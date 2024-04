Sorteio da terceira fase da Copa do Brasil será amanhã

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) definiu ontem a data para o sorteio dos confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. O evento acontece amanhã, a partir das 14h30, no Rio de Janeiro. Os 32 times participantes serão divididos em dois potes, definidos pelo Ranking Nacional de Clubes da CBF. Quem estiver no Pote 1 receberá um oponente do Pote 2.

Palmeiras e São Paulo, que ingressam na Copa do Brasil neste momento, estarão no Pote 1, juntamente com o Corinthians. No Pote 2, os clubes que se destacam são o Juventude-RS, o Vasco da Gama-RJ e o Vitória-BA, que também participam da primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

A partir desta fase os jogos serão realizadas em sistema de ida e volta e as datas reservadas pela CBF para a terceira fase do torneio são os dias 1º e 22 de maio.

As 16 equipes que avançarem para às oitavas de final, independentemente da divisão nacional, receberão a quantia de R$ 3,465 milhões como premiação.

O evento do sorteio contará com a transmissão ao vivo do canal do YouTube da CBF TV.